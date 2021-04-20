قرع طبول الحرب.. ما هى القوة العسكرية للجيش الروسى؟

تتصاعد المخاوف حول إمكانية اشعتال حرب جديدة على حدود أوكرانيا وفي مناطق القرم، إذ تتهم الأخيرة موسكو بأنها تبحث عن ذريعة لاقتحام أراضيها، وفي المقابل تتهم موسكو كييف بالتحضير لهجوم ضد الانفصاليين الموالين لروسيا في الشرق الأوكراني.

تحذير أوروبي

وقال مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، إن أكثر من 150 ألف جندي روسي يحتشدون على حدود أوكرانيا وفي القرم التي ضمتها روسيا إليها.

وذكر بوريل، أنه لا توجد خطط في الوقت الحالي لفرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا أو طرد دبلوماسيين تابعين لها.

تحركات روسيا العسكرية

ووسط تجدد التوتر في شرق أوكرانيا، أرسلت روسيا 15 سفينة حربية إلى البحر الأسود لإجراء مناورات.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن البحرية قولها إن السفن مرت عبر مضيق كيرتش في شبه جزيرة القرم، السبت الماضي، ولم تذكر المدة التي سوف تستغرقها التدريبات.

وكانت الولايات المتحدة قد ألغت في وقت سابق نشر سفينتين إلى البحر الأسود، عقب اعتراض من روسيا، طبقا لمصادر تركية.

وأعلنت موسكو في خضم التوتر الجديد في منطقة الصراع بشرق أوكرانيا، أنها تعتزم إجراء مناورة بحرية في البحر الأسود وإغلاق بعض المناطق البحرية هناك في إطار ذلك.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن عمليات الشحن عبر مضيق كيرتش الذي يصل البحر الأسود ببحر آزوف في شبه جزيرة القرم لن تتأثر بالإغلاق المعتزم تطبيقه حتى 31 أكتوبر المقبل.

فيما كشفت صور للأقمار الاصطناعية أن روسيا تحشد قوة عسكرية غير مسبوقة في القطب الشمالي، وتختبر أحدث أسلحتها في منطقة جليدية خالية حولتها إلى قاعدة عسكرية، وفق تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الإثنين الماضي.

وذكرت الشبكة الأمريكية أن هدف روسيا من وراء هذه الخطوة هو محاولة تأمين ساحلها الشمالي وفتح طريق شحن رئيسي من آسيا إلى أوروبا.

وأعرب خبراء في الأسلحة ومسئولون غربيون عن قلقهم بشكل خاص بشأن تطوير روسيا طوربيدا "فائق القدرات" في الآونة الأخيرة بناء على طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

ويدور الحديث هنا عن الطوربيد "بوسيدون M392". والطوربيد هو صاروخ متقدم جدا يستعمل لمحاربة السفن، ويمكن إطلاقه من غواصة أو من طائرة.

وقد بدأت روسيا الاختبارات الرئيسية على الطوربيد في فبراير الماضي بإشراف وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، واستمرت بعد ذلك الاختبارات، وفقًا لتقارير متعددة في وسائل الإعلام الحكومية.

تطوير الأسلحة والحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية، فتح المجال للتساؤلات حول إمكانية اشعال حرب جديدة في أوكرانيا، مما يدفع للتساؤل عن قوة روسيا العسكرية.

الثانية عالميًا

وتحتل روسيا المرتبة الثانية عالميا بين أقوى جيوش العالم، ويوجد في روسيا أكثر من 69 مليون نسمة يمثلون قوة بشرية متاحة للعمل في الجيش، وفقا لموقع "جلوبال فاير باور" الأمريكي.

ويصلح للخدمة العسكرية في روسيا 46 مليون نسمة، ويصل إلى سن التجنيد سنويا 1.3 مليون نسمة، ويتجاوز عدد القوات العاملة للجيش الروسي مليون جندي إضافة إلى مليوني جندي في قوات الاحتياط، ووفقا للموقع نفسه، فتقدر ميزانية دفاع الجيش الروسي أكثر من 42 مليار دولار.

وتمتلك القوات الجوية الروسية أكثر من 4 آلاف طائرة بينها 789 مقاتلة و742 طائرة هجومية و429 طائرة شحن عسكري و495 طائرة تدريب و130 طائرة مهام خاصة، إضافة إلى 1540 مروحية بينها 538 مروحية هجومية.

تضم القوات البرية الروسية 13 دبابة وأكثر من 27 ألف مدرعة و6540 مدفع ذاتي الحركة و4465 مدفع ميداني و3860 راجمة صواريخ.

القوات البحرية

يتكون الأسطول الروسي من 603 قطع بحرية بينها حاملة طائرات واحدة و64 غواصة و15 مدمرة و11 فرقاطة و85 كورفيت و55 سفينة دورية و48 كاسحة ألغام بحرية.

وتمتلك روسيا 1218 مطارًا في الخدمة و8 موانئ وأسطول تجاري يتكون من 2739 سفينة.