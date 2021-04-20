«مشروب الفطار».. طريقة تحضير عصير الحليب باللوز وفوائده المذهلة

تشهد البلاد خلال هذه الفترة موجه حر شديدة، الأمر الذى قد يتسبب فى الإجهاد خلال أوقات الصيام، حيث يعتبر كوب العصير على مائدة الإفطار من الأمور الهامة.

من جانبها، قدمت الشيف عظيمة حمدى، طريقة تحضير عصير الحليب باللوز، لإفطار صحى ومنعش خلال شهر رمضان.



المكونات:

• 100 جرام لوز مطحون.

ملعقتان كبيرتان من السكر الناعم.

5 ملاعق كبيرة ماء ورد.

كوبان من الزبادي الطبيعي.

نصف لتر حليب.

طريقة التحضير:

يخلط اللوز المطحون والسكر الناعم و3 ملاعق كبيرة من ماء الورد، ثم تخلط المكونات مع بعضها جيدًا حتى نحصل على خليط متجانس، ثم يغطى الوعاء حوالي ساعة.

يوضع بعدها الخليط المتجانس في الخلاط ويضاف إليه الزبادي الطبيعي وملعقتان من ماء الورد ونصف لتر من الحليب، ثم يخلط جيدا لمدة دقيقتين.



فوائد مذهلة لعصير الحليب باللوز

ينصح الكثير من الأطباء النساء الحوامل والمرضعات بتناول عصير الحليب باللوز، لاحتوائه على فيتامينات ومعادن تساعد الجنين على النمو في بطن أمه، وأشارت بعض الدراسات إلى إمكانية أن تنتقل عبر حليب الأم إلى الرضيع لتزيد من قوته وقدرة جهاز المناعة لديه.

ويعانى الكثير من الصائمين من الأرق خلال شهر رمضان، لهذا ينصح الأطباء بشرب عصير الحليب باللوز للاسترخاء والراحة، والمساعدة على النوم.

ويعد عصير الحليب باللوز من العصائر المفيدة جدا للمصابين بأمراض القلب، إذ يساعد على زيادة قوة عضلة القلب وقدرتها على ضخ الدم في الجسم.

كما أن عصير الحليب باللوز يعد منظف كبير للجسم من السموم ويساعد على الوقاية من كافة أنواع السرطانات، بالإضافة الى تقوية المناعة.

كما أنه من العصائر التي ينصح بها الأطباء المدخنين، إذ يعمل على تنظيف الصدر وفتح المجاري التنفسية في الرئتين، كما يفيد الأشخاص الذين يعانون من الربو والحساسية.

ويعتبر عصير الحليب باللوز مفيد جدا لعين الإنسان، إذ يحتوي على كميات جيدة من فيتامين A الذي يساعد على تقوية وتنشيط الخلايا العصبية والجهاز العصبي، خاصة الخلايا العصبية في العين مما يساعد على زيادة قوة النظر، وينصح به لكبار السن بشكل أكبر.