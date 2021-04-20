الصيدليات : مستعدون لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا

قال أحمد إدريس، عضو شعبة الصيدليات بالغرف التجارية، أن مصر أصبحت مصدرة المكملات الغذائية ولدينا مخزون استراتيجي يكفي للتصدير للخارج ويكفي لتغطية السوق المحلي ومستعدون الموجة الثالثة من كورونا .

وأضاف إدريس في تصريحات خاصة ل الدستور، أن مصر استفادت من الموجه الأولي من كورونا والثانية وأصبح هناك وعي لدي المواطنين إلي حد ما في التباعد الاجتماعي.

جميع المكملات الغذائية متوفرة بأقل الأسعار

وأوضح أن جميع الصيدليات حاليا متوفر بها المكملات الغذائية وأدوية رفع المناعة الخاصة بكورونا ولا توجد الرهبة الخاصة بالموجه الاولي، كما أن توافر اللقاح وجد حالة من الاطمئنان النوعي لدي المواطنين.

الحكومة علي اتم الاستعداد لموجة كورونا الثالثة

وأشار إلى أن الحكومة والاستعداد الحكومية على اهبة الاستعداد وايضا الاستعداد لتوافر الادوية والمستحضرات لا قلق منه وخصوصا بعد هيئة الشراء الموحد، و توافر الادوية وبديلاتها التى تستخدم في برتوكول العلاج متوافرة



وواوضح عضو شعبة الصيدليات بالغرف التجارية، أنه من أهم المطالب ان يتم توافر الاكسجين والاستعداد والرهان على وعي الشعب وهو المطلوب والعامل المهم.

انضمام شركات جديدة لتصنيع المكملات الغذائية



كانت مصر قد سمحت لشركات الأدوية في الموجة الأولى من كورونا بتصنيع المكملات الغذائية مع تسهيل إجراءات التراخيص مما ساهم في توفير كميات كبيرة لتغطية السوق المحلي والتصدير للخارج.

وانضم للسوق المصري نحو أكثر من ٤٠ شركة أدوية لتصنيع المكملات الغذائية بنفس المواد الفعالة بأسعار مخفضة مما ساهم في حل أزمة توافرها كما حدث في الموجة الأولى من كورونا.

وتعمل وزارة الصحة بالتعاون مع شعبة الصيدليات وهيئة الشراء الموحد علي توافر جميع أدوية كورونا وجميع أدوية رفع المناعة بأسعار مختلفة بنفس المواد الفعالة للتماشي مع الجميع، مع وجود كافة الاستعدادات الموجة الثالثة من كورونا.