فتح باب التسجيل فى البرنامج التمهيدى لاقتصاديات الدواء

أعلنت هيئة الدواء المصرية، فتح باب التسجيل في البرنامج التمهيدي بمجال اقتصاديات الدواء، موضحة أن المحاضرات ستنعقد يوم السبت من كل أسبوع بداية من 22 مايو 2021 على مدار 6 أسابيع، وذلك بمقر الهيئة بالمعادى.



وأشارت الهيئة إلى أنها توفر العديد من الورش العلمية، وعدد من البرامج التدريبية المقدمة من هيئة الدواء المصرية في مجال اقتصاديات الدواء، ويمكن التعرف عليها من خلال تحميل الكتيب التعريفي لها من الرابط التالي:

https://tinyurl.com/peconomicagenda

وكانت قد عقدت هيئة الدواء المصرية، يوم الإثنين الموافق 12 أبريل 2021، ورشة عمل بعنوان «نظرة عامة على إجراءات المتغيرات للمستحضرات الصيدلية البشرية المسجلة، القواعد الإرشادية و إرشادات تقديم ملف المتغيرات».

وشارك في الورشة ما يزيد عن 80 من ممثلي شركات الأدوية من مسئولي التسجيل الدوائي والعاملين في مجال الأبحاث والتطوير وتأكيد ومراقبة الجودة بمصانع الأدوية.



وتم شرح القواعد الإرشادية، وكيفية تقديم ملف المتغيرات بشكل مكتمل، وتوضيح آليات استيفاء الدراسات الفنية، والمستندات اللازمة للحصول على الموافقات، وذلك في خطوة تهدف إلى بناء جسور التواصل والتفاهم بين هيئة الدواء المصرية وشركات ومصنعي الأدوية البشرية.

كما مكنت الورشة شركات و مصنعي الأدوية من سرعة التواصل المباشر مع المحاضرين من ممثلي هيئة الدواء المصرية، وهو ما كان له أثر ملموس في تحقيق أكبر استفادة ممكنة والحصول على إجابات وافية على كثير من الاستفسارات.



كما شهدت الورشة توضيح الدور الذي قامت به هيئة الدواء المصرية في تسريع الإجراءات و الحزم التحفيزية لشركات و مصنعي الأدوية، وذلك بداية من أزمة كورونا في مطلع عام 2020 وحتى الآن، حيث تم إيضاح ما حققته الهيئة من إنجاز في سرعة الاستجابة لإصدار الموافقات والتصاريح التي كفلت توافر المواد الخام الفعالة وضمان عدم وجود نقص بها.



كما عقدت ورشة عمل بعنوان البرنامج التدريبي بشأن عرض القواعد المنظمة لمتابعة دراسات الثبات والتعريف بالاشتراطات الفنية الواجب توافرها بالمراكز الجديدة والتعريف بآخر المستجدات للإجراءات المتبعة والخاصة بهذا الشأن بإدارة الثبات.

ويمكن التشجيل في البرنامج من خلال الرابط التالي:

https://tinyurl.com/regpeconomic.

