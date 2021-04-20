يقبل رأسها بحب.. أحدث جلسة تصوير لشام الذهبى مع خطيبها

خطفت النجمة الشابة، شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، الأنظار بأحدث إطلالة لها بصحبة خطيبها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، حيث حازت على إعجاب الآلاف من المتابعين.



أحدث إطلالة لشام الذهبي



وتألقت «شام» بفستان أوف وايت، من التل، ذو أكمام مزينة بالكشاكش، ذو ياقة مكشكشة ومزينة، ونسقت معه حزام أبيض جلدي، ليبرز رشاقتها.





الناحية الجمالية



ومن الناحية الجمالية، في وضع المكياج كعادتها لتبدو أكثر طبيعية، فاختارت ألوان النيود الهادئة لتبرز جمالها، وإطلالتها المفعمة بالحياة، كما رفعت شعرها لأعلى في تصفيفة الكعكة لتناسب إطلالتها.

إطلالة خطيب شام

فيما تألق خطيبها أحمد، بإطلالة أنيقة، حيث ارتدى بدلة فخمة، مكونة من جاكيت وقميص أبيض اللون، وبنطال لونه بيج فاتح، ونسق مع إطلالته ساعة فضية أنيقة ليكمل إطلالته الأنيقة، وظهر في الصور وهو يقبل رأس حبيته «شام» في مودة وحب خطفا بهما أنظار رواد التواصل الاجتماعي.



رسالة لخطيبها



ووجهت شام لخطيبها، رسالة حب، قالت له: «عادة ما أكون معبرة جدًا، لكن معك أجد الكلمات أقصر، تلك التي يمكن أن تصف مقدار السعادة والفرح والحب والانسجام الذي أشعر به معك ومن أجلك.. أحبك»، حيث انهالت عليها التعلقات الإيجابية والأمنيات بحياة سعيدة سويًا، من جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور «انستجرام».



خطبة «شام»



وفي مطلع أبريل الجاري، أعلنت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، عن خطبتها على الشاب «أحمد»، وكشفت عن صورهما في حفل خطبتها، الذي أقيم بمركب على النيل، حيث قدم لها خطيبها خاتم الخطوبة ووضعه في يد عروسته.



فيما كتبت أصالة، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، معلنة عن سعادتها بخطبة ابنتها، قائلة: «لأنّي ما بخبّي عنكم معلومة، وبعتقد أيّ خبر لازم تاخدوه منّي طالما أنا بينكم موجودة، وبناءً عليه اليوم خطبة بنتي شام على شب خلوق ومهذّب وأهمّ شي بيخاف من الله».



وأكملت حديثها: «وهالفرح شاغلني بالإضافة لمسؤوليّاتي تجاه ولادي وشغلي وعيلتي وأصحابي القراب، ولمَّا يكون فيه شي جديد أنا رح خبّركم عنّه».

وتمنت لـ«أحمد» و«شام» حياة سعيدة بعيدة عن الألم، قائلةً: «عقبال البنات والصبيان يلاقوا حلمهم ويعيشوا حياة مستقرّة حلوة نظيفة.. آمين ياربّ العالمين».