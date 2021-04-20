السعودية تقدم دعما صحيا لليمن بـ7.2 مليون دولار

قدَّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية السعودي، دعما لقطاعي الرعاية الصحية وسوء التغذية والأطراف الصناعية في عدد من المحافظات اليمنية بقيمة 7 ملايين و222 ألف دولار تقريباً.

وأوضح مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بالمركز السعودي الدكتور عبدالله المعلم، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية اليوم الاثنين، أن المركز وقَّع اتفاقيتين مشتركتين مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث، لصالح المحتاجين في اليمن.

وأضاف المعلم أنه سيجري بموجب الاتفاقية الأولى تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية وإدارة حالات سوء التغذية في اليمن، بقيمة 5 ملايين و500 ألف دولار أمريكي، يستفيد منها مليونان و429 ألف فرد في محافظات المهرة، وأبين، والضالع، وشبوة، وعدن، وتعز وحضرموت، بهدف تقديم الخدمات الرئيسية في قطاعات الصحة والتغذية على حد سواء ضمن حزمة الخدمات الصحية الضرورية في حالة الطوارئ.

وأضاف أن الاتفاقية الثانية سيجري بموجبها تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل بمحافظة مأرب (المرحلة السادسة)، ويستفيد منه 3549 فردا، بقيمة مليون و722 ألف دولار؛ بهدف تقديم خدمات التأهيل الجسدي لذوي الاحتياجات الخاصة ومتابعته

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء الأحد، إدوارد ليستر، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لمنطقة الخليج.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وفرص تعزيزها، إلى جانب مناقشة الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، كما حضره السفير البريطاني لدى المملكة نيل كرومبتون.