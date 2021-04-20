ألمانيا والصين تتصدران.. 234 مليون دولار فاتورة استيراد لمصر للسيارات خلال شهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، استيراد مصر قطع غيار وأجزاء لوسائل النقل بقيمة 234 مليون دولار مطلع العام الحالى 2021، وسيارات ركوب بقيمة 269 مليون دولار، وسيارات أخرى 141 مليون دولار.



وأضاف جهاز الإحصاء، أن الصين وألمانيا المصدر الأول لاستيراد سيارات الركوب وأجزاؤها فى مصر، حيث بلغت واردات سيارات وجرارات ودراجات وأجزاؤها من الصين حوالى 74.4 مليون دولار خلال شهر يناير من عام 2021 مقابل 63.2 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، كما بلغت واردات سيارات وجرارات ودراجات وأجزاؤها من ألمانيا بقيمة 94.4 مليون دولار خلال شهر يناير من عام 2021 مقابل 113.8 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.



يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 27.5 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 30.5 مليار دولار خلال عام 2019، بانخفاض 2.9 مليار دولار خلال عام، فيما تراجعت الواردات من 76.3 مليار دولار لـ 69.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان قد وجه بتحقيق الأهداف الرئيسية من استراتيجية توطين صناعة السيارات، والانتقال من مرحلة التجميع إلى مرحلة حديثة الجوانب بشكل شامل من تصنيع السيارات وزيادة نسبة المكون المحلي، بما في ذلك الصناعات المغذية للمكونات، وذلك في إطار الاعتماد على الطاقة النظيفة من خلال إنتاج المركبات التي تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي والكهرباء، تلبيةً لاحتياجات السوق المصري من المركبات، والتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال للاستفادة من خبراتهم ومن أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية في هذا الصدد.

وتأتي تتلك الخطوة لدعم التحول التدريجي لاستخدام وسائل النقل التي تعتمد على الكهرباء والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تعزيز جهود الدولة للتوسع في المشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين.