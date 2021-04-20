الخديوى يعترف بحبه لـ غزل فى الحلقة السابعة من «اللى مالوش كبير»

عرضت شاشة قناة “سي بي سي” الحلقة السابعة من مسلسل “اللي مالوش كبير”، منذ قليل، حيث شهدت أحداثًا عديدة ما بين الإثارة والتشويق، وبين الرومانسية والاعتراف بالحب بين الخديوي وغزل.

أحداث الحلقة السابعة من اللي مالوش كبير

وبدأت أحداث الحلقة السابعة من “اللي مالوش كبير” من حيث انتهت الحلقة السابقة وهي لقاء “قدرية” دينا فؤاد مع “رفعت الدهبي” خالد سرحان، بسطح منزلها ليخبرها بخيانة زوجها لها، وأثناء صعود شقيق زوجها “خديوي” جرت “قدرية” مسرعة قبل رؤيته لـ"رفعت" وتحججت بأن هناك ملابس وقعت منها أثناء نشرها، فطلبت منه أن يأتي بها من الشارع.

محاولة فاشلة لخطف غزل في الحلقة السابعة من اللي مالوش كبير

وحاول رجال “رفعت الدهبي” أن يخطفوا “غزل” ياسمين عبد العزيز من منزل “سيف الخديوي” كما أمره زوجها “عابد تيمور” خالد الصاوي مقابل مبلغ مادي، ولكن فشل أفراد العصابه في خطفها بعدما اخترقوا منزل “الخديوي” وأشعلوا حريقًا فيه لإلهاء رجاله عن “غزل”، ولكن سرعان ما تواصل أحد رجال “الخديوي” معه ليخبره بما حدث وبالفعل ينجح في اللحاق بهم وينقذ “غزل” للمرة الثانية.

الخديوي يعترف بحبه لغزل في أحداث الحلقة السابعة من اللي مالوش كبير

وعندما عاد “الخديوي” إلى المنزل برفقة “غزل” لامته بأنه ضربها في رأسها، وذلك رغبة منه أن تهدأ ويغادروا المكان بسرعة قبل استيقاظ أفراد العصابة بعد إنقاذها منهم، وأثناء انفعالها أمامه سالته لماذا يفعل كل هذا لها وهو لا يعرفها، ليجيبها بأنه يحبها، وتتفاجأ بهذا الرد وتخبئ فرحتها بإعادة السؤال مرة أخرى ولكنه لم يجبها وغادر المنزل.

انتقام الخديوي من رجال رفعت الدهبي في الحلقة السابعة من اللي مالوش كبير

وقرر الخديوي أن ينتقم من رجال رفعت الدهبي، خاصة بعد تجرؤهم ودخولهم منزله دون استأذانه، وانتهت أحداث الحلقة السابعة على مشهد تهديد الخديوي من أحد رجاله بقتل شقيقه إن لم يترك أحد رجال رفعت الدهبي، ومن المتوقع أن تكشف أحداث الحلقة المقبلة رد فعل الخديوي على هذا الأمر، بالإضافة رد فعل “عابد” زوج “غزل” بعد فشله في استرجاعها إلى منزله.