زياد.. طبيب يفضل الرسم على جذوع الشجر من دراسة الطب

قرر زياد عاطف عبد الغني، 20 عامًا أن يسعى وراء موهبته ويركز على ما امتلكه منذ أن كان طفلاً، حتى لو ترك دراسته في كلية الطب وذهب إلى الرسم على الحوائط.. ربُّما !

تعمق زياد في تنمية موهبته بعد دخوله للجامعة عن طريق متابعة فيديوهات يوتيوب، وحرصه على متابعة أهم رسامي الخط العربي على منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً لـ"الدستور"، إن الرسم بالنسبة له كل شئ حتى وإن كان يدرس في كلية من كليات القمة.

تابع أنه خلال 3 أعوام رسم أكثر من 300 لوحة، واختار الرسم على جذوع الشجر كونه مختلف ومميز ويفضله الأشخاص عن غيره من اللوحات الورقية، كما أنه يعد قطعة ديكورية مميزة يستعين بها العديد من أصحاب الذوق الرفيع داخل منازلهم.

"درجة اللون بتختلف على جذع الشجر وده اللي خلاني أصمم أتعلم الرسم عليها"، أكد عاطف أن الرسم على جذوع الشجر ليس بالأمر السهل، لأن الألوان تختلف عليه: "سألت وبحثت في موضوع الألوان وجربت ولقيت النتيجة كويسة وخرجت بلوحات مميزة وجدا".



أضاف أن للجذوع ذوق ورونق خاص لدى الأشخاص ويحبونها كونها قطعة أنتيكة مميزة ذات قيمة عالية، لذلك قرر تمكين موهبته في ذلك المجال، مؤكدًا أن أهله شجعوه على ذلك، لأنه يقوم بعمل ما يحب بالرغم من دراسته في العلاج الطبيعي: "أهلي بيشجعونى كمان، لأنهم شايفين ابنهم فنان وبيكسب فلوس كمان"، مقررًا ترك مهنة الطب والتركيز على موهبته التي امتلكها منذ أن نعومة أظافره.



عاطف تمنى أن يكون له معرض خاص به يستطيع من خلاله عرض كل ما يرسمه من قطع للعديد من الأشخاص، و تعريف الجميع بموهبته التي يرى أنها تميزه وتحقق له السعادة، كما أنه يتمنى نشر قطع الديكور من الخشب الطبيعي في الدول العربية والعالم أجمع.

طبيب يفضل الرسم على جذوع الشجر

طبيب يفضل الرسم على جذوع الشجر

طبيب يفضل الرسم على جذوع الشجر

طبيب يفضل الرسم على جذوع الشجر

طبيب يفضل الرسم على جذوع الشجر