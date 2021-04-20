الغرف التجارية: تفوق صادرات السلع الغذائية رغم كورونا

قال حاتم نجيب عضو الغرف التجارية، إن هناك ارتفاعًا في حجم الإنتاج الكلي لمصر من السلع الغذائية خلال الفترة الماضية.

وأضاف نجيب، في تصريحات خاصة لـ الدستور أن مصر استطاعت أن تفتح أسواق جديدة للتصدير رغم أزمة كورونا ورغم غلق كثير من الدول أبوابها للتصدير.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أحدث طفرة في القطاع الغذائي خلال الـ٥ سنوات الأخيرة مما جعل هناك فائض من تغطية السوق المحلي وتم الاستغناء عن كثير من الواردات الغذائية .

وكشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن إجمالي صادرات مصر من السلع الزراعية في 8 أشهر الأولي من العام ٢٠٢٠ سجلت 1.545 مليار دولار، مقارنة مع 1.546 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

أوضحت النشرة، أن صادرات مصر من القطن غير مندوف، ولا ممشط، ومحلوج، سجلت تراجعاً لتصل إلي 87.985 مليون دولار مقابل 132.654 مليون في فترة المقارنة السابقة .

ارتفاع صادرات الرمان والفاصولياء والعنب والليمون الطازج



لكن ارتفعت صادرات الرمان الطازج ، لتصل إلي 11.341 مليون في الفترة من يناير إلي أغسطس الماضيين مقابل 7.752 مليون في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأظهرت النشرة، أن صادرات الفاصولياء العادية قفزت إلي نحو 40.787 مليون دولار مقابل 27.284 مليون في فترة المقارنة السابقة .

كما بلغت صادرات مصر من المانجو الطازجة، نحو 10.702 مليون دولار مقارنة مع 8.733 مليون في فترة المقارنة السابق ذكرها.

وصعدت أيضًا الصادرات المصرية من العنب الطازج، في الفترة من يناير إلي أغسطس الماضيين إلي نحو 231.231 مليون دولار مقارنة مع 230.013 مليون دولار في نفس الفترة المقابلة من العام الماضي.

فيما تراجعت صادرات مصر من البصل الطازج أو المبرد إلي نحو 96.525 مليون دولار مقابل 171.280 مليون في فترة المقارنة السابقة.

ولفتت النشرة إلي تراجع صادرات الطماطم الطازجة أو المبردة إلي 14.021 مليون مقابل 29.275 مليون دولار في فترة المقارنة السابق الحديث عنها.

ارتفاع صادرات الليمون

في حين ارتفعت صادرات الليمون الحامض الطازج إلي 21.094 مليون دولار في الثمانية شهور الأولي من العام الجاري مقابل 18.081 مليون دولارفي الفترة المقابلة من العام الماضي.