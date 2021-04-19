«التخطيط»: إضافة فئات جديدة لجوائز التميز والاستعانة بمقيمين من خارج الجهاز الإداري

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرصها على إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي من خلال الجائزة بهدف مواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية من خلال وجود جائزة وطنية للتميز الحكومي تنشر جو التنافس الإيجابي الفعال والبناء وتسهم في ترسيخ ثقافة التميز في جميع قطاعات الدولة.



وأشارت الوزارة، وفقًا لسلسلة سؤال وجواب مع التخطيط فى رمضان عبر موقع الوزارة، إلى أن جائزة مصر للتميز الحكومي تهدف إلى تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى، تحقيق معدلات أفضل لرضا المواطنين/ الموظفين، تغيير فلسفة العمل الحكومى ونشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإداري للدولة، تشجيع التنافسية بين المؤسسات الحكومية على كافة المستويات القومي والمحلي والاقليمي، تعزيز روح الابتكار والإبداع والمكافأة على التميز في المجتمع المصري، إلقاء الضوء على النماذج الناجحة للمؤسسات والأفراد فى القطاع الحكومي وبناء نموذج مؤسسي جديد يطبق مفاهيم الحوكمة والاستدامة فى الجهاز الإدارى للدولة.



أضافت وزارة التخطيط أن 2020 شهد إضافة مكاتب التموين، ومكاتب الصحة، والتوسع في مكاتب البريد فيما يتعلق بفئة الخدمات المنبثقة عن جائزة مصر للتميز الحكومى، كما تضمنت جائزة التميز الفردي المستحدثة فئة أفضل موظف، وأفضل فريق عمل، وشهدت الدورة الحالية للجائزة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد المتقدمين ليبلغ إجمالي عدد المترشحين 3058 مقارنة بـ 2151 في الدورة الأولي لعام 2019.



أوضحت أن الحد الأدنى من الاشتراطات الواجب توافرها للمقيّمين تتمثل فى ألا يكون من أحد موظفي الجهاز الإداري للدولة أو أحد أعضاء هيئات التدريس بالكليات الحكومية المصرية، الحصول على مؤهل علمي مناسب (درجة بكالوريوس كحد أدنى)، خبرة عملية من 5 إلى 7 سنوات كحد أدنى (تعتبر الخبرة في مجال العمل الحكومي ميزة إضافية)، الحصول على شهادة مقيم معتمد لنظم إدارة الجودة أو مقيم معتمد لأحد نماذج التميز المؤسسي، التفرغ الكامل والمرونة للسفر والانتقال داخل حدود جمهورية مصر العربية خلال فترة التقييم.