الموجة الحارة ترفع أسعار المرواح والتكيفات فى الأسواق

شهدت أسعار المرواح ارتفاع طفيف في الأسواق تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة وفق الطقس خلال هذا الأسبوع.

وترصد “الدستور” في السطور التالية أسعار المراوح وفق شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية.



أسعار الشحن ترفع أسعار المرواح في الأسواق

وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية، إن هناك ارتفاع في أسعار المراوح هذا العام نتيجة ارتفاع أسعار الشحن بنسبة ٤٠٠ % مما تسبب فى ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربية بشكل عام.

تعرف على أسعار المرواح اليوم

وسجلت أسعار المراوح البوكس سعر يبدأ من ٣٦٢ جنيها وحتى ٦٠٠ جنيه تختلف عن حسب النوع.

وسجلت أسعار المراوح الاستاند سعر يبدأ من ٥٢٠ جنيها وحتى ٩٠٠ جنيه، فيما سجلت أسعار التكييفات سعر يبدأ من ٦٩٨٠ جنيها وحتى ١٤ ألف جنيه.

وأوضح أن هناك ارتفاع في الطلب على المرواح تزامنا مع الموجه الحارة التي تمر بها البلاد، متوقعا أن تشهد الأيام المقبلة مزيد من الإقبال وتزامنا مع حلول فصل الصيف.

٣٠ % ارتفاع في أسعار الأدوات المنزلية

وارتفعت أسعار الأدوات المنزلية بقيمة ٣٠ % حتى الآن بسبب ارتفاع أسعار الشحن مع وجود توقعات بمزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة.

وطالب المستوردين والتجار مقابلة وزيرة التجارة والصناعة لحل تلك الأزمة في أقرب وقت ممكن.



وكان المجلس التصديري للصناعات الهندسية، اعلن صادرات القطاع بنسبة 9.8% مسجلة 1.801 مليار دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من السنة المالية 2021/2020 مقارنة بـ1.639 مليار دولار في نفس الفترة من 2020/2019.



انخفاض في صادرات الأجهزة الكهربية

وبشأن القطاعات التى انخفضت صادراتها فى نفس الفترة، بين المجلس أن الأجهزة الكهربائية سجلت تراجع بنسبة 9.1% والمعادن بنسبة 39.7% والطلمبات و المراجل و المحركات بنسبة 26%.