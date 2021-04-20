«كلنا واحد».. «مستقبل وطن المنيا» يطلق مبادرة القوافل الغذائية المخفضة

أطلق حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا مبادرة القوافل الغذائية المخفضة، تحت شعار «كلنا معاك»، بكافة القرى والنجوع ومراكز وأقسام المحافظة خلال شهر رمضان ٢٠٢١، بهدف ببيع جميع المواد الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة.

وتأتي هذه القوافل تماشيًا مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

كما تأتي هذه القوافل ضمن خطة فعاليات حزب مستقبل وطن، وفي إطار السياسة التي ينتهجها الحزب، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة «حياة كريمة».

يذكر أن حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، كان قد أفتتح معرضين لأهلًا رمضان لبيع السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة بمركزي أبوقرقاص وملوي جنوب المحافظة، والذي نظمته أمانة الحزب بالمركزين، وحضر الافتتاح وليد عبد القوى أمين مساعد تنظيم المحافظة، ومحمد محمود أبوالفتوح منسق المبادرة، ووائل عثمان منسق مساعد المبادرة، والأمناء المساعدين إبراهيم حسانين، وفاروق عبدالمعز، وأعضاء هيئة مكتب أمانتي أبوقرقاص وملوي.

وأكد «عبد القوي»، أن المعرض يأتي ضمن سلسلة من المعارض والقوافل الغذائية المتحركة التي ينظمها الحزب بكافة مراكز المحافظة خلال شهر رمضان الكريم للتخفيف علي أهالينا، وأن المعرض يضم جميع السلع الغذائية الأساسية من منتجات الألبان والأرز والمكرونة والسكر والزيت وجميع أنواع المكسرات والعسل والعصائر وياميش رمضان والمنظفات، بالإضافة إلى جناح لعرض منتجات اللحوم، ويتم بيعها بأسعار مخفضة للمواطنين بنسب تتراوح بين ٢٠% إلى 30% عن مثيلتها بالأسواق الخارجية.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار المشاركة المجتمعية لحزب مستقبل وطن لتخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل، والعمل على توفير المتطلبات الغذائية بأسعار أقل عن السوق المحلي.