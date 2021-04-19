الكونغو الديمقراطية تطلق حملة تحصين ضد كورونا

أطلقت الكونغو الديمقراطية حملة تطعيم في العاصمة كينشاسا، يوم الاثنين، في حفل رسمي بحضور مسؤولين كونغوليين ودبلوماسيين، والتي استهدفت إلى حد كبير تبديد الشكوك حول لقاح أسترازينيكا.



وقال وزير الصحة إتيني لونجوندو، في بيان اليوم، الذي كان من أوائل الذين تلقوا التطعيم: "مزايا التطعيم تفوق عيوبه"، موضحا أن انعدام الثقة في اللقاح ينتشر على نطاق واسع في بلاده وتتم مشاركة العديد من نظريات المؤامرة بانتظام على شبكات التواصل الاجتماعي، كما تأثر الرأي العام بشدة بالأخبار الواردة من أوروبا المتعلقة بالآثار الجانبية الخاصة بلقاح كورونا مثل حالات تجلط الدم.



وأضاف الوزير أن التطعيم سيكون طوعيا وستُعطَى الأولوية للعاملين الصحيين والضعفاء الذين يعانون من أمراض مزمنة وكل من يتعرض في عمله للتعامل مع خدمات المواطنين.



وأوضح أن بلاده، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 80 مليون نسمة، تلقت 1.7 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا كجزء من مخطط مبادرة كوفاكس العالمية.



يذكر أن الكونغو الديمقراطية أرجأت إطلاق حملة التطعيم، التي كان مقررة في البداية في 15 مارس، كإجراء احترازي بعدما أوقفت دول أخرى استخدام لقاح أسترازينيكا للإبلاغ عن حدوث تجلطات دموية في عدد من متلقيه.



وسجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية رسميًا 28956 حالة إصابة بكورونا و745 حالة وفاة منذ بداية الوباء

جدير بالذكر أنه قد سجلت الكونغو الديمقراطية خلال الـ24 ساعة الماضية 62 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 28 ألفاً و956 إصابة.

ونقلت صحيفة "ديجتال كونغو" المحلية، اليوم الاثنين، عن وزارة الصحة: إن إجمالي حالات الوفيات استقر عند 745 حالة بعد تسجيل صفر وفيات أمس، وبلغ إجمالي حالات التعافي 25 ألفاً و841 حالة.. بينما بلغت حصيلة عدد الحالات النشطة 2370