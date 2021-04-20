خروج جميع مصابى قطار بنها باستثاء 32 حالة

قال الدكتور خالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن نسبة كبيرة من مصابي حادث قطار بنها المنكوب خرجت من المستشفيات على مستوى المحافظة، مشيرا إلى وجود 32 حالة فقط بمستشفيات بنها الجامعي والتعليمي.

بدورها، أكدت الدكتورة أمنية خليفة، مدير مستشفى بنها التعليمي، خروج جميع مصابى حادث قطار بنها من المستشفى ما عدا ٤ مصابين هم المحجوزين الآن فقط، مشيرة إلى أن الحادث جاء في أول أيام تشغيل المستشفى الجديد تجريبيا، مما كان له الأثر في تقديم خدمة طبية متميزة لمصابي الحادث.

في سياق آخر، قال الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفى بنها الجامعي، إنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى فور وقوع حادث قطار بنها، وجرى التعامل مع الحالات الوافدة إلى المستشفى سواء كانت بسيطة أو متوسطة، مشيرا إلى أن الحالات التي كانت تحتاج إلى عمليات دخلت غرف العمليات، والحالات التي كانت تحتاج إلى العناية المركزة تلقت العلاج فيها، وخرج عدد كبير من الحالات بعد تلقي الإسعافات الأولية.

وأضاف الدخاخني أنه تجري متابعة الحالات على مدار الساعة، مشيرا إلى استمرار 28 حالة في تلقى العلاج، وكلهم حالاتهم مستقرة من إجمالي 65 حالة استقبلتها المستشفى من إجمالي ٩٨ حالة أصيبت في الحادث.

في وقت سابق واصل الدكتور ناصر الجيزاوى، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، جولاته التفقدية لمصابي حادث قطار بنها بالمستشفى الجامعي لليوم الثاني على التوالي، رافقه خلال الجولة الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية.

واطمأن الجيزاوي والدكتور سمير على الحالات الصحية لمصابي الحادث ، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمة ومتابعة الحالات المصابة على مدار الساعة، فضلا عن تخصيص مكتب لخدمة المواطنين وذوي الحالات المصابة في الحادث.

وقال القائم بأعمال رئيس الجامعة إن جميع المصابين الذين يتلقون العلاج داخل المستشفى الجامعى حالتهم مستقرة ومطمئنة، حيث غادر المستشفى 37 حالة بعد تحسن حالتهم الصحية من إجمالي 65 حالة تم استقبالها فى الحادث أمس.

يذكر أن جامعة بنها قد رفعت حالة الطوارئ بمستشفيات بنها الجامعية فور وقوع الحادث، حيث تم استدعاء جميع الأطقم الطبية من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى مختلف التخصصات الطبية وأطقم التمريض، بالإضافة إلى توفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية والمحاليل وأكياس الدم ومشتقاته.

وقررت نيابة مركز بنها، برئاسة المستشار عبد الله علي، التحفظ علي سائق قطار طوخ الذي انقلب بالأمس وخلف عدد من المصابين والضحايا، ومساعد السائق ومسئول برج سندنهور وناظر محطة سندنهور، واستكملت النيابة بسؤالهم عن الحادث ولم تصدر أي قرارات رسمية بشأنهم.



قطار طوخ

كما صرحت النيابة بدفن الجثث التي تم التعرف عليها من بين ضحايا حادث القطار، منها مستشار بهيئة قضايا الدولة، وضابط، ونائبة رئيس هيئة التأمين الصحي.

وكان استمع فريق من النيابة العامة ببنها برئاسة المستشار عبدالله علي، مدير نيابة بنها، إلى المصابين المحجوزين من ضحايا قطار بنها الذي أسفر عن وفاة 11 شخصًا، وإصابة 98 آخرين.