الاتحاد المصري للتأمين يعقد ندوة عن تحقيق السلامة الصناعية

يعقد الاتحاد المصري للتأمين ندوة إفتراضية يوم الأربعاء القادم لمتابعة التطورات الحديثة فى المشهد العالمى والتى تخص الأنشطة الإقتصادية والصناعية والتجارية ذات التأثير على صناعة التأمين بكافة جوانبها.



وذكر الاتحاد المصرى للتأمين في بيان له مساء اليوم أنه سيعقد ندوة إفتراضية عن النماذج المختلفة لتحقيق السلامة والأمن الصناعى بعنوان:

"القيادة الرشيدة لتحقيق السلامة الصناعية "



وأضاف الاتحاد أن الندوة تشمل المحاور الآتية:

التحولات الحديثة فى نماذج السلامة الصناعية فى مواجهة التفكير الشائع.



أسباب الحوادث والمصادر الثلاث الرئيسية للأحداث المحتملة.



دور العوامل البشرية / السلوكية فى الإهمال الجسيم.



تعريف الإهمال الجسيم وأساليب تقليصه.



المداخل العلمية السلوكية التى تساعد فى الحد من الإهمال الجسيم.



ويقوم بإلقاء المحاضرة لارى ويلسون، مستشار السلامة الصناعية ، والعضو المنتدب لمؤسسة Safe Start ومؤلف كتاب Defenseless Moments…A different perspective on serious injuries.