«رجال الأعمال»: مصر استطاعت مقاومة التحديات الناتجة عن كورونا

إشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا

أكد المهندس مصطفى إبراهيم عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الاقتصاد المصري استطاع مقاومة التحديات الناتجة عن جائحة كورونا، على عكس معظم اقتصاديات دول كبرى سجلت معدلات نمو سلبية خلال الجائحة.

وأضاف إبراهيم، أن هذا السبب يرجع إلى إجراءات الإصلاح الاقتصادي اتخذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية والتي ساعدت على نمو الاقتصاد خلال الجائحة بشهادة المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن عند إغلاق الصين شهر بسبب الفيروس تعطلت أغلب دول العالم وهذا دليل أن الدول تعتمد على الصين في الصين والاستيراد.

وتابع عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن هناك دول استغلت إغلاق الصين لحدودها ووقف حركة الاستيراد والتصدير وقامت بإنشاء مصانع مثل مافي الصين و تصدير منتجاتها للخارج، مثل الهند، فقد استغلت أزمة جائحة كورونا في صورة إيجابية.

جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي أشار إلى أن مصر تتصدر الأسواق الناشئة في معدل النمو الاقتصادي، وأنها الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تحقق نموا اقتصاديا خلال عام 2020 ، في ظل جائحة كورونا.

وفيما يتعلق بأداء الجنيه المصري اشار صندوق النقد الدولي إلى أن وكالة "فيتش" صنفت الجنيه المصري ضمن أفضل عملات الأسواق الناشئة أداء في عام 2020 ، على الرغم من تراجع أغلب عملات الأسواق الناشئة.

وأكد الصندوق ان تحقيق مصر أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم في الأسواق الناشئة عام 2020 ، كما أشارت وكالة "ستنادرد آند بورز" إلى تثبيت التصنيف الإئتماني لمصر عن "B" مع توقعاتها لمصر بنظرة مستقبلية مستقرة على الرغم من تراجع العديد من دول المنطقة، بالإضافة إلى تثبيت وكالة "موديز" التصنيف الإئتماني لمصر عن "B2" مع نظرة مستقبيلة مستقرة، وتثبيت وكالة "فيتش" التصنيف الإئتماني لمصر عند "B+" مع نظرة مستقبيلة مستقرة، وأكدت وكالة فيتش أن الاصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية ساعدت على تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشارت التقارير الدولية إلى أن مصر منذ أزمة الجائحة اتخذت العديد من القرارات التي ساهمت في استمرار عجلة التشغيل والانتاج والبناء لتعكس مدى تعايش الحكومة مع الشعب وارتباطها به وحرصها عليه وعملها الدائم على تخفيف الأعباء.

