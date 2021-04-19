الصحة: تسجيل 1.5 مليون مواطن للحصول على لقاح كورونا وتطعيم 360 ألف مواطن



أكدت مصادر بوزارة الصحة والسكان، عن تسجيل 1.5 مليون مواطن حتى الان على الموقع الاليكترونى الذى خصصته الوزارة لتسجيل رغبات المواطنين للحصول عن لقاح فيروس كورونا.

وأوضحت لـ "الدستور" أنه تم الانتهاء من تطعيم أكثر من 360 ألف مواطن من الأطقم الطبية والمواطنين من الفئات المستحقة للتطعيم بلقاح كورونا منذ انطلاق حملات التطعيم.

وأكدت على استمرار حملات تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد فى كافة المراكز المتخصصة للتطعيم بالجمهورية.

وأوضحت المصادر أن كافة لقاحات فيروس كورونا المستخدمة في مصر ثبتت مأمونيتها وفاعليتها، من خلال الدراسات التي أجريت عليها، وتم تسجيلها بهيئة الدواء المصرية.

وأشارت إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من خلال غسل الأيدي باستمرار، وارتداء الكمامة والتخلص منها بشكل آمن عن طريق إلقائها فى سلة المهملات وتطهير الأيدي بعد ذلك، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين والتطهير المستمر للأسطح، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتقليل الزيارات المنزلية، وتجنب التواجد في الأماكن المغلقة، والأماكن المزدحمة.

وأوضحت أنه من المقرر استقبال ما يقارب مليون من لقاح "سينوفارم" الصينى خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى اللقاحات المقرر الحصول عليها التحالف الدولي للأمصال واللقاحات، والتى ستصل إلى 4.5 مليون جرعة خلال الـ4 أسابيع القادمة.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين في حال أي ظهور أعراض مرضية لفيروس كورونا الالتزام بتطبيق العزل الذاتي في المنزل والتوجه إلى أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة و السكان، أو الاتصال مباشرة بالخط الساخن "105" للاستفسارات عن فيروس كوروونا، كما لفتت إلى أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية على الرقم "1440" ، مؤكدة أن تلك الخطوط تتميز بتقديم استشارات طبية دقيقة وسريعة للمواطنين.