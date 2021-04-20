بعد ارتفاع إصابات كورونا.. «التربية والتعليم» تنفى تأجيل امتحانات النقل الشهرية

بسبب كورونا

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة الأخبار المتداولة على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء امتحانات شهري أبريل ومايو لصفوف النقل؛ بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

وأكد مصدر بوزارة التربية والتعليم، لـ«الدستور»، أن الوزارة اتخذت بالتعاون مع وزارة الصحة كافة الإجراءات الاحترازية الممكنة لحماية الطلاب والمعلمين، كما أتاحت إمكانية عدم الحضور للمدارس للطلاب الراغبين.

وأشار المصدر، إلى أن امتحانات أبريل من الشهر الجاري لصفوف النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتي الثاني الاعدادي سوف تعقد في المواعيد المحددة دون تغيير، وفق الإجراءات الاحترازية المقررة.

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مواعيد امتحانات شهر أبريل لطلاب النقل، تأتي كالتالي:

يوم الإثنين 26 أبريل 2021 يعقد الامتحان المجمع لطلاب الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي، وفي يوم الثلاثاء 27 أبريل يمتحن طلاب الصف السادس الابتدائي، وفي يوم الأربعاء 28 أبريل تجرى امتحانات الصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادي.

وعلى صعيد متصل، يؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان التجريبي التقني اليوم الثاني، غدًا الثلاثاء، الموافق 20 من الشهر الجاري.

وكانت اعلنت وزارة التربية والتعليم عن سيناريو امتحان اليوم الثاني من الاختبار التجريبي لشهر أبريل لطلاب الثانوية العامة، قائلة: «سيتم تنفيذ نفس السيناريو الخاص باليوم الأول مع تعديل الامتحان على الحوسبة الحسابية باستخدام الشبكات الداخلية Wifi، الخاص بالمدرسة الحكومية والخاصة، وفي اليوم الثالث من الامتحان التجريبي الذي يعقد يوم 22 أبريل الجاري يتم تنفيذ نفس السيناريو مع تعديل الامتحان على الحوسبة الحسابية "cloud"، باستخدام شرائح البيانات لجميع الطلاب».

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نجاح تجربة الاختبار التقني التجريبي الأول لطلبة الثانوية العامة في يومه الأول، كأول تجربة لقياس كفاءة الشبكات الداخلية بالمدارس وخطوط الربط «الفايبر»، لرصد جميع الملاحظات والعمل على حلها.