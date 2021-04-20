الثلاثاء 20 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بسبب كورونا

بعد ارتفاع إصابات كورونا.. «التربية والتعليم» تنفى تأجيل امتحانات النقل الشهرية

وزير التعليم
وزير التعليم

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة الأخبار المتداولة على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء امتحانات شهري أبريل ومايو لصفوف النقل؛ بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

وأكد مصدر بوزارة التربية والتعليم، لـ«الدستور»، أن الوزارة اتخذت بالتعاون مع وزارة الصحة كافة الإجراءات الاحترازية الممكنة لحماية الطلاب والمعلمين، كما أتاحت إمكانية عدم الحضور للمدارس للطلاب الراغبين.

وأشار المصدر، إلى أن امتحانات أبريل من الشهر الجاري لصفوف النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتي الثاني الاعدادي سوف تعقد في المواعيد المحددة دون تغيير، وفق الإجراءات الاحترازية المقررة.

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مواعيد امتحانات شهر أبريل لطلاب النقل، تأتي كالتالي:

 يوم الإثنين 26 أبريل 2021 يعقد الامتحان المجمع لطلاب الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي، وفي يوم الثلاثاء 27 أبريل يمتحن طلاب الصف السادس الابتدائي، وفي يوم الأربعاء 28 أبريل تجرى امتحانات الصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادي.

وعلى صعيد متصل، يؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان التجريبي التقني اليوم الثاني، غدًا الثلاثاء، الموافق 20 من الشهر الجاري.

وكانت اعلنت وزارة التربية والتعليم عن سيناريو امتحان اليوم الثاني من الاختبار التجريبي لشهر أبريل لطلاب الثانوية العامة، قائلة: «سيتم تنفيذ نفس السيناريو الخاص باليوم الأول مع تعديل الامتحان على الحوسبة الحسابية باستخدام الشبكات الداخلية Wifi، الخاص بالمدرسة الحكومية والخاصة، وفي اليوم الثالث من الامتحان التجريبي الذي يعقد يوم 22 أبريل الجاري يتم تنفيذ نفس السيناريو مع تعديل الامتحان على الحوسبة الحسابية "cloud"، باستخدام شرائح البيانات لجميع الطلاب».

 وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نجاح تجربة الاختبار التقني التجريبي الأول لطلبة الثانوية العامة في يومه الأول، كأول تجربة لقياس كفاءة الشبكات الداخلية بالمدارس وخطوط الربط «الفايبر»، لرصد جميع الملاحظات والعمل على حلها.

استعدادات الفصل الدراسي الثاني امتحانات صفوف النقل امتحانات الشهور

مواد متعلقة

نهدف لهدم نظام الثانوية القائم.. أبرز تصريحات وزير التعليم أمام «الشيوخ» اليوم

الأكثر قراءة

بيان عاجل لوزير التعليم بشأن الامتحان التجريبى للثانوية العامة

اليوم عرض مشهد استشهاد اللواء نبيل فراج في الحلقة 7 من «الاختيار 2»

«ملوك الصالات».. الزمالك بطلاً لدوري اليد على حساب الأهلي

على جمعة: المصريون اشتهروا بحبهم لكتاب الله والبعض اتخذه حرفة

بعد ارتفاع إصابات كورونا.. «التربية والتعليم» تنفى تأجيل امتحانات النقل الشهرية

«الإحصاء»: واردات الأدوية تتجاوز ربع مليار دولار خلال 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب :البلطجية اشتكوا

مهدى مبارك

عجائب الإسلام فى البرازيل: ضريح لأبى بكر الصديق وعاصمة للمسلمين

محمد المعتصم

يجعل كلامنا (اليوم الخامس)

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا (اليوم الرابع)

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدعو البرلمان البلجيكي للضغط على إسرائيل لعدم عرقلة الانتخابات في القدس

رئيس وزراء فلسطين يطالب الإدارة الأمريكية بالتدخل لوقف التوسع الاستيطانى الإسرائيلى

فقه بني إسرائيل (3).. بين الشك والإيمان.. كيف يرى اليهود "المسيح المُخلص"؟