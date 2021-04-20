دق طبول الحرب بين غفران وعساف فى الحلقة السابعة من نسل الأغراب

شهدت الحلقة السابعة مسلسل نسل الأغراب العديد من الأحداث الشيقة والمثيرة والتي جعلت المسلسل يتصدر التريند بين مسلسلات رمضان 2021 للنجمان أحمد السقا “عساف” وأمير كرارة “غفران”.

أحداث الحلقة السابعة مسلسل نسل الأغراب

ودقت طبول الحرب بين “غفران” كرارة و"عساف" السقا، حيث حضر كل منهما جيشه للانتقام من الآخر، فتحالف “عساف” مع مملكة الغجر بقيادة “بكري الظلط" ليشن الحرب على “غفران” وجيشه من الصعايدة، بسبب معركتهم الدائرة منذ عشرين عام بسبب قتل “غفران” والد “عساف" والعكس أيضًا، بالإضافة إلى زواج لأول من طليقة الأخر وهي “جليلة” مي عمر.

وصول عساف إلى والدة غفران في الحلقة السابعة مسلسل نسل الأغراب

واستطاع “عساف” السقا الوصول إلى مكان والدة “غفران” بعدما دله عليه الشخص الذي كان يخبأها، والذي قتل على يد “عساف” بسبب مساومته له، وانتهت أحداث الحلقة السابعة مسلسل نسل الأغراب، على مشهد لوم “بكري الظلط" لـ"عساف" قبل فتحه باب المنزلالذي تتواجد فيه والدة “غفران” بحكم أنهما تحالفوا وأصبحوا شركاء فلن يخبره “عساف” بهذا الأمر، ومن المتوقع أن تكشف لنا أحداث الحلقة الثامنة التي ستعرض غدا رد فعل “عساف” على بكري الظلط والمعركة التي ستدور بينه وبين غفران.

أحداث مسلسل نسل الأغراب

تدور قصة مسلسل «نسل الأغراب» في إطار الدراما الصعيدية والإثارة والتشويق، وتشهد قصة المسلسل الكثير من الأحداث المثيرة للغاية طوال الحلقات الثلاثين التي يقدمها المخرج محمد سامي من تأليفه أيضًا من خلال عمل ينتمي إلى فئة الأعمال الصعيدية من خلال مجموعة من السكان ينتمون إلى فئة الغجر الشهيرة التي تعيش في الكثير من المحافظات المصرية.

أبطال مسلسل نسل الأغراب

مسلسل نسل الأغراب تدور أحداثه حول قصة ثأر بين فرعين ينتميان إلى عائلة الغريب وهما “عساف” أحمد السقا و"غفران" أمير كرارة، والحرب التي كانت منذ 20 سنة أدت إلى مقتل عدد كبير من نسل العائلة، لكن بعد أن يقضي قائد الفرع الأول عساف الغريب مدته في السجن، يعود إلى الثأر من قائد الفرع الثاني غفران الغريب، والمسلسل بطولة أحمد السقا وأمير كرارة وأحمد مالك ومي عمر، وأحمد داش ومحمد مهران ومحمد جمعة وعدد كبير من نجوم الفن وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن إنتاج شركة سينرجي.