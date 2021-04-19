تقدم ملحوظ لجامعة دمياط بتصنيف Scimago الإسباني في 2021

حققت جامعة دمياط تقدماً ملحوظاً على المستوى العالمي والقاري الإقليمي والمحلي في تصنيف Scimago الإسباني لعام 2021، حيث استطاعت جامعة دمياط أن تحصل على المرتبة 760 على المستوى الدولي وفقاً لتصنيف المؤسسات الأكاديمية عالمياً في تصنيف Scimago 2021 محققة بذلك تقدم قدره 11 مركزا.

وعلى المستوى الإفريقي وفقاً لتصنيف المؤسسات الحكومية في إفريقيا، حصلت جامعة دمياط على الترتيب 53 محققة تقدم قدره 29 مركزا.

وعلى مستوى دول الشرق الأوسط، جاءت جامعة دمياط في المرتبة 92، محققة بذلك تقدم قدره 36 مركزا.

وعلى المستوى المحلي حصلت جامعة دمياط على المركز 19 محققة تقدم قدره 7 مراكز، علماً بأن عدد الجامعات المشاركة في تصنيف Scimago لعام 2021يصل إلى 7533 جامعة ومؤسسة بحثية.

تصنيف Scimago يهتم بترتيب الجامعات والمراكز البحثية وفقًا لمؤشر مركب يجمع بين ثلاثة مؤشرات مختلفة تستند إلى أداء البحث (50%)، ومخرجات الابتكار (30%)، والتأثير المجتمعي (20%)، ويتضمن كل مؤشر رئيس عددًا من المؤشرات الفرعية، مثل الحجم البحثي للجامعات من حيث عدد الأبحاث المنشورة، وإحصائيات ومخرجات الجامعات من حيث نوعية المجلات المنشور بها الأبحاث، وعدد الاستشهادات المرجعية، ومعاملات التأثير النسبية للمجلات وبشرط أن تنشر المؤسسة ما لا يقل عن 100 بحث في قاعدة بيانات SCOPUS في عام التقييم.



وبهذه المناسبة تقدم الدكتور السيد دعدور رئيس جامعة دمياط بأسمى معاني الشكر والتقدير لعلماء الجامعة من أبنائها أعضاء هيئة التدريس والباحثين لما بذلوه من جهود في النشر الدولي.

كما تقدم بالشكر لفريق وحدة التصنيف والنشر الدولي بالجامعة برئاسة الدكتورة أماني الديسطي.