الحلقة السابعة من الاختيار 2.. التخلص من خلية كرداسة ومكى يعترف بحبه

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل الاختيار 2 بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي الكثير من الأحداث الهامة، وكانت أهم مشاهد الحلقة السابعة من مسلسل الاختيار 2 في بداية الحلقة وهي تقدم قوة مكبرة من الشرطة بقيادة كريم عبد العزيز وأحمد مكي واستطاعوا التخلص من خلية كرداسة الإرهابية بعد أيام قليلة من الهجوم على قسم شرطة كرداسة واستشهاد عدد كبير من ضباط الشرطة، وشهت الحلقة السابعة من مسلسل الاختيار 2 تطورا كبيرا في حياة أحمد مكي.

الحلقة السابعة من مسلسل الاختيار 2

وتطرقت الحلقة السابعة من الاختيار 2 إلى استشهاد اللواء نبيل فرج في عملية القضاء على خلية كرداسة وتعود القوة الباقية سالمة، ويبدأ الإرهابي همام مجاهد في تجنيد نجل الإرهابي الخطيب، وهو الشاب أحمد داش ويحرضه على الشرطة ويطلب منه قتل ضباط الشرطة.

ويتقدم أحد الشباب لخطبة عالية إلا أن يوسف "أحمد مكي" يذهب لها ويقول لها إنه يحبها وبالفعل تعمل عالية على عدم قبول العريس الجديد ويقول لها إنه سيخطبها خلال الساعات القادمة ويعترف له بحبه مرة ثانية وسط سعادة كبيرة منها لاعترافه بالحب للمرة الأولى ويحاول زكريا تجنيد إحدى السيدات لمحاصرة الجماعات الإرهابية.

أبطال وصناع مسلسل الاختيار 2

مسلسل الاختيار 2 يضم في بطولته عدد كبير من الفنانين والنجوم وعلى رأسهم الفنان كريم عبدالعزيز والنجم أحمد مكي، مثل النجمة إنجي المقدم، والفنانة بشرى والفنانة أسماء أبواليزيد، ومحمد علاء وسلوى عثمان والفنان سامح الصريطي، وطارق صبري وعمر الشناوي وإسلام جمال وعدد من ضيوف الشرف، منهم النجم أحمد حلمي، والفنان أحمد فهمي، والنجم أشرف عبد الباقي، والنجم نضال الشافعي، ومحمد فراج، ومصطفى أبوسريع وعلي الطيب، ومحمد محمود عبدالعزيز وبيومي فؤاد، والمسلسل الجديد من تأليف هاني سرحان ومن إخراج بيتر ميمي ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، ويعرض المسلسل حصريا عبر قنوات أون الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء، ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً، والساعة 4.45 مساء.