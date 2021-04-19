الإثنين 19 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الكهرباء تقتل طفلين في البحيرة

مدير أمن البحيرة
مدير أمن البحيرة

لقى طفلان مصرعهما، مساء اليوم الإثنين، صعقاً بالتيار الكهربائي بمركزي كفر الدوار والدلنجات، وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة الدلنجات العميد مصطفى السعدني يفيد بوصول طفل للمستشفى العام جثة هامدة ادعاء صعقا بالتيار الكهربائى.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين وفاة محمد الطبلاوي منصور محمد سعد، يبلغ من العمر ٥ سنوات، مقيم زاوية حمور التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات.

وبسؤال أهليته قرروا أن سبب الوفاة صعقا بالتيار الكهربائى ولم يتهموا أحدا، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى الدلنجات العام.

تم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قرر المستشار اسلام حازم رئيس نيابة الدلنجات التصريح بدفن الجثة.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوصول طفل للمستشفى العام جثة هامدة ادعاء صعقا بالتيار الكهربائى وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين وفاة "محمد مجدي إبراهيم" (عامان) ومقيم بناحية قرية الشعيرة الخط الوسطاني التابعة لدائرة المركز وذلك صعقا بالتيار الكهربائى وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى كفر الدوار العام.

تم تحرير المحضر اللازم و بالعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة قررت التصريح بدفن الجثة عقب عمل تحريات المباحث.


 

 

النيابة البحيرة تصرف النيابةالعامة

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