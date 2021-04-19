وكيل «تعليم مطروح» يناقش الاستعدادات النهائية لامتحان أبريل

عقد عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، اجتماعاً مع الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية، وإسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام، بحضور إيهاب أنور، رئيس المطبعة السرية، وحامد رمضان منسق عام اللامركزية.

واستعرض وكيل تعليم مطروح خلال الاجتماع إيجابيات وسلبيات المرحلة الماضية والامتحان التقني التجريبي الأول الشهادة الثانوية والذي يجري علي مدار 3 أيام خلال هذا الأسبوع لبيان مدى كفاءة الشبكات الإلكترونية بالإضافة إلى الاستعدادات النهائية لامتحان شهر أبريل والمقرر انطلاقه الإثنين المقبل لصفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم الفني.

وأكد سلامة خلال الاجتماع ضرورة متابعة جولات المتابعة الميدانية بكافة مدارس المحافظة لضمان الالتزام بالخطة الزمنية لمنهج شهر أبريل ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية وسبل الوقاية للتعامل الأمثل مع الأمراض الفيروسية المعدية لضمان سلامة أبنائنا الطلاب بكافة المدارس في أرجاء محافظة مطروح.



وكان أعلن عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، في بيان إعلامي سابق له، أن الامتحان الالكتروني التجريبي انطلق في 16 مدرسة ثانوية على مستوى محافظة مطروح، مشيرا إلى أن 1988 طالبا بالشهادة الثانوية أدوا امتحان الأول من خلال أجهزة التابلت التعليمي.

وأشار إلى أن الاختبار التجريبي يستهدف قياس كفاءة الشبكات للوصول إلى أفضل تصميم للسيرفرات، موضحا أن الوزارة بصدد تجهيز اختبارات تجريبية في مايو ويونيو المقبلين لتقديم أفضل خدمة قبل الامتحان النهائي، مضيفاً أن الهدف من الامتحان هو تجربة الشبكات والسيرفرات بالمدارس لقياس قدراتها الفنية والرصد الدقيق لأي مشاكل مع الشبكات.

وتابع أن الطلاب يؤدون الامتحانات وسط أجواء هادئة وإجراءات احترازية محكمة حيث تم تعقيم وتطهير اللجان الامتحانية حفاظا على سلامة الطلاب وكافة العناصر البشرية المشاركة في وأوضح كذلك أن رجال مركز التطوير التكنولوجي متواجدون علي مدار الامتحان لتقديم كافة سبل الدعم الفني والتقني لجميع الطلاب لاجتياز الامتحان الإلكتروني التجريبي بنجاح .