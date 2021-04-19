الإثنين 19 أبريل 2021
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محافظات

كاد أن يتسبب في إضرار بالبرج الأثري

قطع جزع شجرة نما بين جدران البرج الغربي الأثري بالإسكندرية

قطع جزع شجرة بالبرج
قطع جزع شجرة بالبرج الغربي

شهد محيط البرج الغربي الأثري بوسط الإسكندرية، اليوم الإثنين، أعمال قطع جزع شجرة نما بين الجدران الأثرية، وكاد أن يتسبب في إحداث أضرار بالبرج الأثري، بالإضافة إلى تجميل وتقليم للأشجار بالموقع الأثري، بناء على تنسيق من محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، مع اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط.

وقامت إدارة الحدائق بحي وسط وبإشراف منطقة آثار وسط الإسكندرية برئاسة محمد فوزي مدير عام آثار وسط الإسكندرية، وراندا يوسف مدير وسط الإسكندرية، ومفتشي المنطقة بتقليم الأشجار حول البرج الغربي، ورفع المخلفات الزراعية.

وتقدم محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية بالشكر للواء علاء يوسف رئيس حي وسط، وللمهندسة هناء أحمد مدير الحدائق، على التعاون المثمر والمجهود المبذول لتجميل محيط الموقع الأثري، وتقليم الأشجار وسرعة رفع المخلفات الزراعية، وإظهار الموقع الأثري بالمظهر الحضاري اللائق وتم الاتفاق علي استكمال كافة الأعمال تباعا حول الموقع الأثري.

البرج الغربي

يقع البرج الغربي الأثري بحدائق الشلالات بوسط الإسكندرية، ومسجل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية، بالقرار رقم 10357ل سنة 1951.
يرجع جزء من البرج للعصر اليوناني الروماني من الجهة الشرقية، وباقي أجزاءه ترجع للعصر الإسلامي (الأيوبي والمملوكي، وعصر محمد علي باشا) وهو أحد الأبراج الدفاعية المدعمة لسور الإسكندرية القديم وحدثت به تجديدات وترميمات في فترات تاريخية مختلفة.

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الإسكندرية البرج الغربي اثار محمد علي باشا آثار الإسكندرية

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