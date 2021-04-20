نقيب الصحفيين: صرف بدل التدريب يوم الأربعاء

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إنه سوف يتم صرف البدل للزملاء أعضاء الجمعية العمومية، يوم الأربعاء القادم.

وأوضح في بيان له: «لأسباب فنية تأخر تحويل قيمة البدل من وزارة المالية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام».

وتابع: «قمت بالتواصل مع وزارة المالية، وتم تحويل البدل اليوم الإثنين للمجلس الأعلى، والذي حوله للنقابة، وسيكون في حسابها غدًا الثلاثاء بإذن الله، وسيبدأ الصرف يوم الأربعاء إن شاء الله».

في سياق آخر، كشف الدكتور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، عن متابعته إنهاء الإجراءات المتعلقة بالإفراج عن الكاتب الصحفي والزميل مجدي أحمد حسين.

وأشار في بيان له: «الحمد لله، والشكر للنيابة العامة والسلطات القضائية المختصة وكل الجهات المعنية، لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالإفراج عن الكاتب الصحفي، والزميل العزيز مجدي أحمد حسين».

وتابع: «تواصلت الآن تليفونيًا مع الزميل العزيز طمأنني عليه، وهو في بيته وبين أسرته وتناول إفطار رمضان معهم، رمضان كريم عليك زميلنا العزيز مجدي أحمد حسين، وعلي الأسرة الكريمة».

واختتم: «ننتظر بكل أمل إخلاء سبيل زملاء آخرين محبوسين احتياطيًا ليقضوا الشهر الكريم مع أسرهم ،ونشكر جزيلًا كل استجابة كريمة».

وفي سياق آخر، كان مجلس النقابة، قد أكد استنكاره باهتمام كبير وقلق بالغ ما ورد في المذكرة المقدمة من الزملاء الصحفيين بمحافظة قنا، بخصوص ما جاء فيها من قيام الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أثناء زيارة السيدة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لمحافظة قنا، بمنع الزملاء الصحفيين من تأدية عملهم لتغطية الزيارة، وحظره قيامهم بتصوير تحركات الوزيرة، وهي الشكوى التي تكررت في سياقات ومناسبات سابقة، حاولت فيها النقابة حلها ولم تصل إلى نتائج إيجابية.



وبناء على ما سبق، أعلن مجلس نقابة الصحفيين، عن القرارات التالية:

أولًا: الإعراب عن رفضه واستنكاره لمنع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الزملاء من ممارسة عملهم وحقهم في الحصول على المعلومات والتغطية وحضور المؤتمرات والاجتماعات العامة والتصوير، والذي يكفله الدستور في المادتين (68) و(71) منه، والقانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام في المواد (10) و(11) و(12) منه.



ثانيًا: مطالبة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالتحقيق في الواقعة واتخاذ ما يلزم لرد اعتبار الزملاء الذين تعرضوا لها، بما يحفظ لهم حقوقهم القانونية والمهنية والنقابية في ممارسة عملهم، لإتاحة المجال لهم لتوصيل حقيقة الجهود الكبيرة التي تقوم بها الوزارة للمجتمع المصري في مجال الصحة عمومًا، وفي مواجهة جائحة كورونا بشكل خاص.



ثالثًا؛ قيام الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، باتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية بالتعاون مع النقابة والمؤسسات الصحفية، من أجل تسهيل عمل الزملاء الصحفيين في التغطية المنتظمة والفعالة لأنشطة الوزارة الكبيرة والواسعة والمهمة في الحفاظ على صحة المصريين جميعًا.

رابعًا: ينتظر مجلس النقابة نتائج التحقيقات التي ستجريها وزيرة الصحة في هذا الشأن لاتخاذ إجراءاته اللازمة لحفظ كرامة الزملاء الصحفيين.