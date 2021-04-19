«رصاصة اخترقت جسده».. كيف استشهد اللواء نبيل فراج الذي ظهر في «الاختيار 2»

اللواء نبيل فراج شهيد عملية اقتحام كرداسة والذي ذكرته الحلقة السابعة من مسلسل الاختيار 2 كشف تقرير الطب الشرعي سبب وفاته.

عقب إصابته في عملية تطهير كرداسة وإخطار النيابة العامة انتقل المستشار محمد أباظة رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية آنذاك إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة لمناظرة جثمان الشهيد.

تبين من المناظرة إصابة اللواء الشهيد بطلق ناري 9 مم تم إطلاقه من طبنجة على مسافة قريبة حوالي 20 متر في مستوى الشهيد وليس كما تردد من أعلى، وأضافت المناظرة أن الرصاصة اخترقت جسده من أسفل ذراعه الأيمن دخلت إلى الصدر من الجهة اليمنى فاخترقت الرئة وخرجت منها لتمر بعرض الصدر وتستقر أعلى القلب لدرجة بروزها من الجلد.

وأثبت تقرير الطب الشرعي فيما بعد أن المقذوف المستخرج من جثمان الشهيد تطابق مع أعيرة الطبنجة الميري المستخدمة في قتله والتي تم ضبطها مع أعضاء الخلية الهاربين بمزرعة في الجبل الغربي بمنشأة القناطر بالجيزة واعترف أعضاء الخلية أن الطبنجة استخدمها قاتل الشهيد في إطلاق النيران عليه فور دخولهم كرداسة كما اعترفوا انه سرقها من شهيد آخر أثناء اقتحامهم مركز الشرطة وسحلهم للضباط والأفراد.

عقب استشهاد "فراج" تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين في الواقعة، بعد تحديد 12 شخصا ارتكبوا الجريمة، وعاقبتهم محكمة الجنايات في سبتمبر 2015 بإعدام 7 منهم.

وجاء دور محكمة النقض بعدها بـ 3 سنوات، ففي يناير 2018، أيدت محكمة النقض وأقرّت أحكام الإعدام الصادرة بحق الإرهابيين محمد سعيد فرج محمد عبد السميع حميدة، وصلاح فتحي النحاس، ومصطفى محمد حمزاوي، لتصبح باتة واجبة النفاذ.

وفي فجر يوم 13 فبراير 2019، نفذّت مصلحة السجون، حكم الإعدام شنقا بحق المتهمين، داخل غرفة الإعدام بسجن استئناف القاهرة.