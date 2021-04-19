الإثنين 19 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مصطفى غريب: المخرج رشحني لدور «رويعي».. والسيناريو «عظَمة»

مصطفي غريب
مصطفي غريب

كشف الفنان مصطفي غريب الذي قدم شخصية رويعي في مسلسل موسي عن تفاصيل ترشيحه للدور مشيرا إلي أنه جاء عن طريق المخرج محمد سلامة ومؤكدا أنه عرض له عدد من الأعمال المختلفة ولكنه رفضها بعد قراءة السيناريو الخاص بالمسلسل مؤكدا أن كتابة المؤلف ناصر عبدالرحمن عظمة وسعدت بتمثيل مشاهد كان هو كاتبها .
 

وأضاف مصطفي غريب خلال الندوة التي استضافت ليه "الدستور" اليوم الاثنين أن المسرح كان له دور كبير في تقديمه مشيرا إلي أن الدكتور أشرف زكي كان يفتح المجال لبعض المخرجين لرؤية مسرحياتنا سواء في المعهد العالي للفنون المسرحية أو في مسرح النهار .
 

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.
 

وكان الفنان مصطفى غريب قد سابق في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل فالنتينو مع الزعيم عادل امام وكانت اغلب مشاهده مع الفنان عبدالرحمن القليوبي والزعيم عادل امام .
 

ويشارك في السباق الرمضاني عدد كبير من الأعمال الفنية من بينها مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، من تأليف وإخراج محمد سامي ومسلسل «الاختيار 2» من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.
 

بينما يشارك الفنان يحيي الفخراني بسلسل «نجيب زاهي زركش» وهو للكاتب عبد الرحيم كمال ومن إخراج شادي الفخراني ومسلسل «اللي مالوش كبير» من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري ومسلسل «ملوك الجدعنة» من بطولة الفنان مصطفى شعبان وعمرو سعد وياسمين رئيس، ومن إخراج أحمد خالد موسى وعدد آخر من الأعمال الفنية . 

 

وكان مصطفي غريب قد حصد عددا من الجوائز من خلال المسرح وكان آخرها مسرحية دراما الشحاذين التي حققت نجاحا مختلفا وعرضت في أكثر من مهرجان مسرحي بمصر .

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