«العربي لسيدات الأعمال» يؤكد أهمية القطاع العقاري في دعم الاقتصاد

إشادة بدور هيئة المجتمعات العمرانية في طرح وحدات جديدة

أكدت عبير عصام، رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، على أهمية دور القطاع العقاري في زيادة الناتج المحلي الاجمالى، لافتة الي ان الاستثمار في العقارات أمان ومضمون جدًا، مشيدة بدور هيئة المجتمعات العمرانية في طرح وحدات جديدة في أماكن عديدة خلال الفترة الماضية.

وأضافت عصام، أن قطاع العقارات يوفر العديد من فرص العمل سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، فضلاً عن دوره في تنشيط عدد كبير من الصناعات وخاصة صناعة مواد البناء مثل الحديد والرخام والطوب والأسمنت وغيرهم، وصناعة الأثاث و الدهانات و صناعة الاجهزة الكهربائية.

وتابعت رئيس المجلس العربي لسيدات الاعمال، ان فرصة شراء العقارات في مصر كبيرة بسبب زيادة اعداد السكان، و إقامة عدد كبير من الأجانب بمصر، مؤكدة على عدم وجود أي فقعة عقارية في مصر حتى الآن .

أهمية دور التعليم الفني

وأكدت عبير عصام على أهمية دور التعليم الفني في تخريج جيل قادر على مواكبة احدث الآلات والمعدات التي يعمل بها العالم اجمع خلال الفترة الحالية نتيجة للتطور التكنولوجي، مما يؤدي إلى تعزيز جودة الصناعة المحلية والإعتماد على المكون المحلي وخفض فاتورة الاستيراد وزيادة منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف ان قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الهامة خلال الفترة الحالية نظرًا لما يقدمه من خدمات كبيرة للاقتصاد المصري، لافتة الي ان هناك بعض المصانع الكبيرة تقوم باستيراد مستلزمات إنتاجها من الخارج وتاركة المنتجات المحلية التابعة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذا ادي الي غياب التكامل الصناعي بين الصناعات الكبيرة والصغيرة، وزيادة حجم الواردات، مؤكدة ان هذا مرفوض بالطبع.



دور المجلس في دعم الاقتصاد المصري.

وعن دور المجلس في دعم الاقتصاد المحلي، قال عبير عصام ان المجلس العربي لسيدات الاعمال هدفه تنمية العلاقات المصرية مع الدول العربية، مؤكدة ان لها عدد كبير من الأنشطة الترويجية للاقتصاد المصري على سبيل المثال كان هناك زيارة العام الماضي لدبي تحت شعار "دبي مدينتك المفضلة".