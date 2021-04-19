الفنان مصطفى غريب في ضيافة «الدستور» (صور)

«رويعي» شقيق «موسى»

استضافت جريدة “الدستور” اليوم الاثنين الفنان الشاب مصطفي غريب في ندوة للحديث عن مسلسل موسي والذي يقوم ببطولته النجم محمد رمضان ويعرض في السباق الرمضاني الحالي.

وتحدث مصطفي غريب عن شخصية رويعي شقيق موسي والتي تركت بصمة لدى الجمهور منذ الحلقات الأولي التي ظهر بها في المسلسل .

الفنان مصطفى غريب



وكشف مصطفي غريب خلال الندوة عن تفاصيل ترشيحه في المسلسل وعن ردود الفعل التي تلقاها عن المسلسل وخاصة في المشاهد الصعبة الخاصة بحرب الإنجليز والتي توفي بسبب استعانة الإنجليز بشباب أحد بلاد الصعيد ضمن أحداث العمل .

وكان الفنان مصطفي غريب قد شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل فالنتينو مع الزعيم عادل امام وكانت أغلب مشاهده مع الفنان عبدالرحمن القليوبي والزعيم عادل امام .

والجدير بالذكر أن الفنان مصطفي غريب شارك في مسلسل الي مالوش كبير مع الفنان احمد العوضي وياسمين عبدالعزيز الذي يعرض حاليا خلال شهر رمضان علي إحدي القنوات الفضائية، وقد حصل علي عدده جوائز في مجال التمثيل.

الفنان مصطفى غريب

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.



ويشارك في السباق الرمضاني عدد كبير من الأعمال الفنية من بينها مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، من تأليف وإخراج محمد سامي ومسلسل «الاختيار 2» من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.



الفنان مصطفى غريب

بينما يشارك الفنان يحيي الفخراني بسلسل «نجيب زاهي زركش» وهو للكاتب عبد الرحيم كمال ومن إخراج شادي الفخراني ومسلسل «اللي مالوش كبير» من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري ومسلسل «ملوك الجدعنة» من بطولة الفنان مصطفى شعبان وعمرو سعد وياسمين رئيس، ومن إخراج أحمد خالد موسى وعدد آخر من الأعمال الفنية .