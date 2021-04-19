خالد يوسف: الإبهار في «لعبة نيوتن» مصدره فرط طبيعيته وصدق صناعه

أعرب المخرج خالد يوسف عن اعجابه الشديد بالحالة الفنية التي خلقها مسلسل " لعبة نيوتن" منذ بدء عرضه في سباق المارثون الرمضاني.

وكتب خالد يوسف عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :" تامر محسن مؤلفا ومخرجاً كبيراً لعمل فني بديع ومن طراز رفيع اسمه #لعبة_نيوتن ".

وأضاف :"مني ذكي فنانة ناضجة للغاية ذات أداء إستثنائي في شخصية غير تقليدية لم تتطرق لها الدراما كثيراً.. ومعها محمد ممدوح في أداء رصين يعلن عن الممثل الكبير بداخل لا تشعر يد الصانع وانت تشاهد العمل..وهذا هو الف باء الفن".

وتابع :"مفيش اي محاولة ( للحزق ) ولا إستعراض عضلات فلا حزق في الدراما ولا في التمثيل ولا في المونتاج ولا في الموسيقي ولا تعمد لعمل (كومبزشن ) مبهر او حركة كاميرا تتوقف امامها..ولا افتعال مواقف او مشاهد درامية مؤثرة .. بإختصار الإبهار الموجود في هذا العمل هو من فرط طبيعيته وصدق صناعه ".



واختتم كلماته قائلا :"تحية لكل من كان وراء هذا العمل .. محمد فراج ..سيد رجب ..عائشة بنت احمد ..وسيناريو مها الوزير وزملائها وموسيقي تامر كروان وتصوير محمود يوسف ومونتاج عماد ماهر.. وديكور هند حيدر".

تتبع مسلسل لعبة نيوتن رحلة حازم وهنا اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما على الأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان!، وقد تم تصوير أحداث المسلسل ما بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية الأصلية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.



ويتصدر بطولة مسلسل لعبة نيوتن النجوم منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

المسلسل يتم تصويره هذه الفترة ومن المرجح انتهاء تصويره خلال ايام قليله ، ودخل مخرجه تامر محسن غرفه منتاج العمل.