الحلقة 7 من «أحسن أب».. على ربيع يعجب بمذيعة مسابقة the good father

ازداد مسلسل “أحسن أب” لنجم الكوميديا على ربيع إثارة مع بدء مراحل مسابقة “the good father”.

وشهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "أحسن أب"العديد من المفارقات الكوميدية.

وبدأت الاختبارات بمشاركة جميع الآباء وابناءهم والتي يشترك فيها كل من الفنان أحمد الشامى وهشام إسماعيل وأحمد التهامى ومصطفى بسيط، وسوف يتم تصفية المتسابقين في كل حلقة ليفوز احد الآباء وابنه بالجائزة الكبرى و قدرها 300 ألف دولار.





ويدخل المتسابقون أول مرحلة من مراحل التصفيات في المسابقة وهو تحدي “ابني في حضي” والتي تدور حول وضع قماشة على عين الأب ومن ثم يتعرف على ابنه.





وينجح مختار اللول او عبد الحفيظ الغرباوي في التعرف على ابنه زيكا بسهولة من خلال رائحته ويفوز في أول تحدي بالمسابقة.



وفى اليوم الثاني، يخوض المتسابقون تحدي جديد ضمن مراحل المسابقة وهي مسابقة «تعرفني قد ايه» وتعتمد المسابقة على التساؤل بين الآباء والأبناء حول الأشياء المفضلة لهم ويقوم على ربيع وزيكا بالاشتراك في المسابقة وتعجب المذيعة كارلا التي تؤدي دورها هاجر أحمد بطريقة على ربيع وزيكا كونهما يتعاملان على طبيعتهما لأنهم شخصيات بسيطة جدا ويعجب بها على ربيع ويحاول التقرب منها ولكنه يكتشف انها مخطوبة.

في حين يتفاجأ سامي مغاورى “سمباري "والد على ربيع في التليفزيون وهو يشارك في مسابقة أحسن أب

وتظهر المذيعة كارلا بعد تحدي «تعرفني قد ايه» وتعلن مغادرة 3 أسماء بناء على اختيار لجنة التحكيم بالبرنامج ومنهم «مختار» و«زيكا» الأمر الذي أصابهما بصدمة.



يعرض على مسلسل "أحسن أب"، للنجم على ربيع، على قناة الحياة الساعة 6:30 مساءً، يوميًا خلال شهر رمضان، على أن يكون ميعاد الإعادة الأولى الساعة 5:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 11:15 صباحا.



ويجسد الفنان علي ربيع خلال أحداث مسلسل "أحسن أب" دور حرامي يدعي مختار اللول يسعى للمشاركة فى إحدى المسابقات من أجل الفوز بجائزتها المالية الكبرى وهو ما يجعله ينتحل شخصية أب، ويأتي بطفل من أطفال الشوارع ليجسد دور ابنه للفوز بالجائزة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي خلال 15 حلقة.



مسلسل "أحسن أب" تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته بجانب علي ربيع هاجر أحمد أحمد تهامى وحسام داغر وسامي مغاوري وعدد من الفنانين من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي وإخراج معتز التونى