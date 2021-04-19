جمارك أرقين تضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل

تمكن رجال الجمارك باللجنة الثانية بمنفذ أرقين برئاسة حمدى محمد مكى مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية مستحضرات التجميل.

بناءا على مذكرة معلومات مفادها اعتزام ا . ف . ع سودانية الجنسية تهريب كمية من مستحضرات التجميل في الأتوبيسات القادمة من الخرطوم .

وبتفتيش الأمتعة الشخصية للراكبة فتبين وجود 290 قطعة مسكرة ايسنس وفلو مورور و 1360 قطعة روج شفايف وعدد ٣٥٠ قطعة قلم تحديد بونجور مخبأة داخل أمتعتها الشخصية

قرر أحمد جعفر مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٢ لسنة ٢٠٢١ وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحه الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.