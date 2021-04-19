للطلاب الدارسين في الإمارات.. خطوات التسجيل على منصة الإشراف العلمي

ترصد «الدستور» خطوات التسجيل على منصة الإشراف العلمي في الإمارات، وذلك وفقًا لما نشرته القنصلية المصرية بدبي عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وهى كالتالي:

المستندات المطلوبة:

-شهادة استمرارية الدراسة الجامعية مصدقة من وزارة الخارجية الإماراتية والقنصلية العامة في دبي + صورة ضوئية منها.

-2 صورة من شهادة الثانوية العامة .

-2 صورة شهادة الميلاد المدون بها الرقم الثلاثي العسكري.

-2صورة بطاقة الرقم القومي.

-2صورة جواز سفر الطالب مع الإقامة الإماراتية.

-شهادة إدارية بعمل ولى أمر الطالب + صورة ضوئية منها.

-طلب تأجيل الخدمة العسكرية للطلبة نموذج 3,2 جند (متوفر النموذج بالقنصلية) برسم 5 دراهم.

-إقرار بمحل الإقامة بالدولة (متوفر النموذج بالقنصلية).

-رقم الكود الخاص بالطالب (الرقم المرجعي) والذي يستخرج من موقع الإدارة العامة للبعثات بعد تسجيل الطالب.

-تجديد الإشراف العلمي يتطلب شهادة استمرارية الدراسة الجامعية + صورة جواز السفر.

"الرسوم"

العام الدراسي 125 درهما

تقدم الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي، عبر المنصة الإلكترونية (sus.cdm.edu.eg)، خدماتها للطلاب المصريين لإتمام دراستهم على نفقتهم الخاصة بالخارج، ووضعهم تحت الإشراف العلمي للإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي.

ويتيح الإشراف العلمي إمكانية تأجيل تجنيد الجيش ومنح تصريح السفر للخارج الكترونيًا وبكل سهولة علي حساب على الموقع، ومن خلاله يتم معادلة الشهادات بالمجلس الأعلى للجامعات بعد انتهاء الدراسة.

وتستهدف منصة الإشراف العلمي خدمة الطلاب المصريين الذين يدرسون بالخارج في جميع أنحاء العالم وعلي نفقتهم الخاصة ولا يعملون بأي جهة حكومية داخل جمهورية مصر العربية ومنتظمين بالدراسة بداية من المرحلة الثانوية وحتي نهاية الدراسات العليا.

وأكدت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أنه تم ابتكار العديد من وسائل التواصل مع المصريين بالخارج، حيث تم إطلاق تطبيق "كلم مصر" الخاص بالهواتف المحمولة، تطبيق إلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية ليصبح أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة المختلفة في تعزيز التواصل مع أبناء مصر بالخارج باستخدام التقنيات الحديثة.

ويحتوي التطبيق لأول مرة خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات المصرية باللغتين العربية والإنجليزية، بحيث يتيح لمستخدميه سهولة الوصول إلى السفارة أو القنصلية المصرية داخل الدولة التي يتواجدون بها، فضلًا عن عدد من النوافذ تساعد المستخدم على التواصل السلس مع الوزارات والهيئات المعنية، كروابط دليل وزارة الصحة ودليل الإسكان للمصريين بالخارج ودليل خدمات قطاع الأحوال المدنية ودليل وزارة الدفاع للتجنيد، وكذلك مجال التعليم العالي، والخدمات المقدمة للطلبة المصريين بالخارج.