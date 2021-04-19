الإثنين 19 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«النفط الليبية» تعلن وقف إنتاج وتصدير شحنات الخام في ميناء الحريقة

النفط الليبية
النفط الليبية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، اليوم الإثنين، حالة القوة القاهرة بميناء الحريقة النفطي، في مدينة طبرق، ووقف إنتاج وتصدير شحنات النفط الخام.

وأوضحت المؤسسة في بيان أن هذا يأتي بسبب رفض مصرف ليبيا المركزي تسييل ميزانية قطاع النفط لشهور طويلة، الأمر الذي أدى الى تفاقم مديونية بعض الشركات وعلى رأسها شركة "الخليج العربي للنفط"، مما أفقدها القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية والفنية واضطرها لتخفيض إنتاج البلاد من النفط الخام بحوالي 280 الف برميل يوميا.

وأوضحت المؤسسة أنه في الوقت الذي تتفهم فيه بواعث الإيقاف الخارج عن إرادة الشركة وتلتمس فيه العذر لحكومة الوحدة المؤقتة، بسبب تأخر اعتماد الميزانية المقررة للعام 2021م، فإنها تلقي بالمسؤولية القانونية الكاملة على عاتق مصرف ليبيا المركزي، الذي رفض تسييل الترتيبات المالية المعتمدة وفق قرار حكومة الوفاق المنتهية ولايتها رقم 871 بتاريخ 30 نوفمبر 2020م، والمقدرة بحوالي 1.048 مليار دينار، وأستأثر بصرف إيرادات النفط على الاعتمادات الوهمية والسلع غير الضرورية وفق تقاريره الصادرة.

لا تؤيد القيام بعمل يضر بالمصلحة الوطنية

وأعربت المؤسسة عن أنها رغم استنكارها الشديد، لحجب المصرف المركزي الترتيبات المالية اللازمة لاستمرار عملياتها، إلا أنها لا تؤيد القيام بأي عمل من شأنه الاضرار بالمصلحة الوطنية العليا للبلاد، مؤكدة أن ما يحدث قد يؤدي إلى فقدان الدولة لتوازنها الاقتصادي، والرجوع بها الى المربع الأول حيث الاغلاقات وتدني الإيرادات.

وأضافت: "نذكر الجميع أن ما يقوم به المصرف المركزي هو القفز على الجهود الاستثنائية التي  قام بها العاملون بقطاع النفط لمعاودة الإنتاج لمستوياته السابقة لأغراض لا تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني"، مذكرة مصرف ليبيا المركزي، بمسؤوليته القانونية والأخلاقية عن كل ما لحق بقطاع النفط بعد سبتمبر 2020، من مشاكل فنية كبيرة تمثلت في "انهيار بعض الخزانات وخطوط النقل وتوقف بعض الآبار وتأثر المكامن النفطية والغازية وتلوث بعض الخزانات كتبعات لشح الميزانيات".

وأكدت أن تصرف المصرف المركزي في "إيرادات النفط"  كسلعة يمنحها المحافظ لبعض التجار بأسعار بخسة خلال عام 2020، والأعوام التي مضت، أفقد الدولة مليارات الدولارات كان يتعين عليه ضخها في التنمية وبأسعار السوق الفعلية.

 

المؤسسة الوطنية للنفط ليبيا ميناء الحريقة النفطي توقف إنتاج وتصدير النفط حالة القوة القاهرة

الأكثر قراءة

اليوم عرض مشهد استشهاد اللواء نبيل فراج في الحلقة 7 من «الاختيار 2»

الصحة: تسجيل 1.5 مليون مواطن للحصول على لقاح كورونا وتطعيم 360 ألف مواطن

دعاء اليوم السابع من رمضان مكتوب 19-4-2021

«الري» تفضح مغالطات إثيوبيا بشأن فتح المخارج المنخفضة بسد النهضة لبدء الملء الثاني

عودة حركة القطارات في الاتجاهين بمنطقة حادث قطار بنها

«حمل سلاحه لآخر نفس».. «الاختيار 2» يخلد ذكرى اللواء نبيل فراج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب :البلطجية اشتكوا

مهدى مبارك

عجائب الإسلام فى البرازيل: ضريح لأبى بكر الصديق وعاصمة للمسلمين

محمد المعتصم

يجعل كلامنا (اليوم الخامس)

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا (اليوم الرابع)

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدعو البرلمان البلجيكي للضغط على إسرائيل لعدم عرقلة الانتخابات في القدس

رئيس وزراء فلسطين يطالب الإدارة الأمريكية بالتدخل لوقف التوسع الاستيطانى الإسرائيلى

الصحة الفلسطينية تسجل 1529 إصابة جديدة بكورونا