كيف رد محمد إمام على ردود الأفعلل حول مسلسل «النمر»؟

أعرب النجم محمد إمام عن سعادته بردود الأفعال القوية حول الحلقات الأولى من مسلسله الجديد “النمر”، الذي يخوض به السباق الرمضاني هذا العام.

ونشر محمد إمام صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” وعلق عليها قائلاً: “إيه كل الكلام الحلو ده وكل الترندات دي.. وإيه كل قصات الشعر الجامدة دي.. وكل التصميمات والرسومات الحلوين دول بجد شكراً من كل قلبي”.

وأضاف: “مبسوط جداً ان المسلسل عجبكم بالشكل ده.. ده إحنا لسه معملناش حاجة استنوا الحلقات اللي جاية علشان اللي جاي رعب .. شكراً على كل حاجة”.

ويعرض مسلسل النمر للنجم محمد إمام على عدد من القنوات الفضائية وهى فضائية الحياة، إضافة إلى قناة أبوظبي.

مواعيد عرض المسلسل على قناة الحياة

العرض الأول للحلقة في العاشرة والربع مساءً.

الإعادة الأولى للعمل في تمام الساعة الثانية صباحًا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية إلا الربع مساء.

تردد قناة الحياة الفضائية

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12206.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: رأسي v.

- الاستقطاب: FEC.

- معاكل التصحيح: 56.

مواعيد عرض مسلسل النمر على قناة أبوظبي الفضائية

العرض الأول في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق.

الإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة صباحا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة التاسعة مساء.

تردد قناة أبو ظبي الفضائية

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12467.

- الإستقطاب: أفقي.

- معدل تصحيح الخطأ ¾

- معدل الترميز 27500.

أبطال وصناع مسلسل النمر

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، محمد رياض، نرمين الفقى، بيومى فؤاد، خالد أنور، محمود حافظ، ولاء الشريف، محمد مهران، أحمد حلاوة، حجاج عبد العظيم، أحمد حلاوة، أحمد عبد الله محمود، مؤمن نور، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.

وظهر محمد إمام في الحلقات الأولى من مسلسل الاختيار 2 الذي يخوض بطولته كريم عبد العزيز وأحمد مكي في عدد من المشاهد التي شارك بها في الجزء الأول من العمل الذي عرض في رمضان الماضي، والتي كان يجسد خلالها شخصية أحد ضباط الجيش الذين استشهدوا في هجوم إرهابي على كمين البرث بسيناء.