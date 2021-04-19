الإثنين 19 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مطالب بتشديد الرقابة على مخالفي قانون تفضيل المنتج المحلي

المهندس عمرو فتوح
المهندس عمرو فتوح

قال المهندس عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو جمعية مستثمري مدينة بدر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطي ثقة كبيرة للصناعة المحلية، مشيراً إلى أن الدولة أطلقت قانونًا لتفضيل المنتج المحلي على الأجنبي وذلك تشجيعاً للصناعة المحلية والشباب المصري.

 

وأضاف فتوح في تصريح لــ"الدستور" ، ان تلك القانون لم يطبق بالشكل الكامل حتى الآن، بسبب وجود بعض المقاولين يدخلون منتجات أجنبية أخرى ولا يعملون بقانون أفضلية المنتج المحلي، مشيراً إلى أن المنتجات التى يستوردونها من الخارج لها بديلها محلي في الأسواق.

 

وتابع عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو جمعية مستثمري مدينة بدر، ان البديل المصري على درجة عالية جدًا من الكفاءة ويتم تصديره إلى الخارج، مؤكدًا أن عند إغلاق البلاد عند الجائحة الأولى من فيروس كورونا الصناعة المصرية كانت تعمل، ونهضت بالاقتصاد المصري في ذلك الوقت، مطالباً من الجهات المعنية بالشأن ضرورة تشديد الرقابة و التعليمات على مخلفي قانون تفضيل المنتج المحلي على الأجنبي.

 

وأكد فتوح أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي دعمت القطاع الصناعي ووقفت بجانب الصناع والمستثمرين خلال جائحة كورونا، من خلال إطلاق المبادرات المشجعة لتنشيط إنتاج المصانع وزيادة فرص العمل، بالإضافة إلى تقليل فاتورة الاستيراد والعمل على زيادة الصادرات من خلال الاعتزام على تدشين مصانع للصناعات التكميلية بدلاً من استيرادها من الخارج.

 

وأشار الي ان الدولة لم تهتم بالصناعة فقط وإنما دشنت مشروعات قومية عملاقة ومدن جديدة ساهمت في انتعاش عدد كبير من القطاعات وكان ابرزهم قطاع الصناعة، مطالبا بأهمية منح الصناعة المحلية الأولوية في تنمية جميع القطاعات الاقتصادية المختلفة.

 

وثمن عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، التنسيق التام والمتابعة المستمرة لجميع القائمين علي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي تقديمهم كافة أوجه الدعم وترحيبهم بالمبادرات الجديدة التي يقوم الشباب بإطلاقها.

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