الرئاسي الليبي يؤكد حرصه على تعزيز التعاون بكافة المجالات مع الجزائر

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي مع الجزائر ليشمل كافة المجالات، وتقوية العلاقات الأخوية بين البلدين.



وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن ذلك جاء خلال لقاء المنفي، اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم ووزير الداخلية كمال بلجود بطرابلس وثمن رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدور الفاعل الذي تقوم به الحزائر في أمن ليبيا واستقرارها.



ومن جهته، قدم وزير الخارجية الجزائري تهانئ الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، للمنفي على الثقة التي حظي بها لرئاسة المجلس، مؤكدا حرص الجزائر على صيانة أمن واستقرار ليبيا واستعدادها الدائم للمساهمة بدور إيجابي في سبيل وصول ليبيا إلى بر الأمان.



ونقل بوقادوم، خلال اللقاء، دعوة من الرئيس تبون لرئيس المجلس الرئاسي الليبي لزيارة الجزائر، الذي بدوره رحب بالدعوة وأكد أنه سيقوم بتلبيتها في وقت قريب.



وكان وزيرا الشؤون الخارجية الجزائري والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري قد بدأ، في وقت سابق اليوم الاثنين، بزيارة عمل إلى ليبيا في إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم الأطراف الليبية في مواجهة التحديات الراهنة.

وفي وقت سابق أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، خلال مؤتمر صحفي عقده في طرابلس، تأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، موضحًا أن المفوضية ستكون "صرحًا لجميع الليبيين وجبر الضرر وتحقيق العدالة فيما بينهم بما يكفله القانون"، حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية.

وقتها قال نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، إن المجلس لن يترك ملف المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وسيتم إحالة كافة المتورطين للقضاء، مطالبا المواطنين بضرورة "نسيان الماضي"

وتابع اللافي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المنفي، أن العديد من الانتهاكات من قبل المتورطين في الجرائم الإنسانية سجلت، وسيتم معاقبة كل من أذى أي ليبي .