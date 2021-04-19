مقتل جندي أوكراني وإصابة آخر في مواجهات مع انفصاليين شرقي البلاد

قتل جندي أوكراني وأصيب آخر في مواجهات مع انفصاليين مؤيدين للروس في شرق أوكرانيا حيث كثرت هذه الأحداث على خلفية تجدد التوتر مع موسكو على ما أعلن الجيش الأوكراني الاثنين.

وأصيب جندي إصابة قاتلة ونقل آخر إلى المستشفى بعد إصابتهما بشظايا قنابل صاروخية أطلقها الانفصاليون على مواقع أوكرانية على ما أوضح بيان للجيش.

وأتت هذه الأحداث الجديدة مع عقد محادثات سلام مقررة عبر الانترنت مساء الاثنين بين مستشارين لرؤساء أوكرانيا وروسيا وألمانيا وروسيا.

وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أمله أن تسمح هذه المحادثات بالعودة إلى الهدنة على الجبهة في ختام قمة الجمعة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وبعد وقف لإطلاق النار تم احترامه بشكل واسع خلال النصف الثاني من 2020 كثرت المواجهات بين كييف والانفصاليين المؤيدين للروس في دونباس في شرق أوكرانيا.

وأشارت أوكرانيا إلى مقتل ما لا يقل عن 30 عسكريا على الجبهة هذه السنة في مقابل 50 في العام 2020 بأكمله، وأعلن الانفصاليون من جهتهم أن نحو عشرين مقاتلا قتلوا منذ يناير.

وبموازاة ذلك تصاعد التوتر مع روسيا التي نشرت في الأسابيع الأخيرة عشرات آلاف الجنود قرب الحدود الروسية الأوكرانية ما أثار مخاوف من عملية عسكرية واسعة النطاق.

وأسف الاتحاد الأوربي الاثنين بلسان وزير خارجيته جوزف بوريل لارتفاع منسوب التوتر مع روسيا، معتبرا أن الوضع "خطر جدا" عند حدود أوكرانيا.

أسفرت الحرب في دونباس عن سقوط اكثر من 13 ألف قتيل ونزوح نحو 1,5 مليون شخص منذ اندلاعها قبل سبع سنوات بعد ضم موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

وفي سياق متصل، قالت الشرطة الألبانية إن خمسة أشخاص أصيبوا بجراح في هجوم بسكن نفذه رجل ألباني في مسجد بالعاصمة تيرانا.

وقالت الشرطة أنها توجهت لموقع الحادث الذي وقع ظهر اليوم الاثنين وهو مسجد دين خوجة وسط تيرانا، وإنه تم القبض على منفذ الهجوم ويدعي ودولف نيكولي، وهو مسيحي كاثوليكي يبلغ من العمر 34 عاما.

وأضافت أنه تم فتح تحقيق ولم تكشف السلطات على الفور عن سبب تنفيذ الرجل للهجوم.