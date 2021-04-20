صحتك فى رمضان.. تعرف على 4 اضطرابات للطعام الأكثر شيوعًا

تعد اضطرابات الطعام من أكثر المشكلات النفسية التى باتت تهدد الكبير والصغير، وهى عبارة عن مشاكل تنتج بسبب الامتناع عن تناول الطعام خوفًا من زيادة الوزن، أو تناول الطعام بشراهة، وفقًا لما ذكرته الدكتورة هبة عيسوي، أستاذ الطب النفسي وعلاج اضطرابات الطعام بجامعة عين شمس.

وأوضحت عيسوي، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه يوجد أربعة أنواع لاضطرابات الطعام، وهى: فقدان الشهية العصبي، والشره العصبي، والنهم الليلي، وهذا الأكثر شيوعا، أما النوع الأخير والذي يكثر بين الأطفال يسمى "البيكي".



الفتيات الأكثر عرضة للإصابة بـ"إضطرابات الطعام"

حلم الرشاقة واحد من الأحلام التى ترواد الكثير من الفتيات، الأمر الذى يدفع بعضهن للامتناع عن الطعام بشكل كبير لتحقيق الوزن المطلوب، ما يؤثر على صحتهن الجسمانية بشكل كبير.

من جانبها، أكدت الدكتورة هبة عيسوي، أن الفتيات أكثر الفئات المصابة بهذه الاضطرابات، مشيرة إلى أن هذه الاضطرابات تظهر بين الفتيات خلال فترة المراهقة أو البلوغ المبكر.

وأوضحت عيسوى، أن النساء أكثر عرضة للإصابة باضطرابات الأكل، مقارنة بالرجال بنسبة تزيد عن 15% عن الرجال، حيث إن النساء تسعى إلى الحفاظ على مظهرهن بغض النظر عن صحتهن.

فقدان الشهية العصبي.. الأكثر بين الفتيات

وأشارت عيسوى، إلى أن فقدان الشهية العصبى، أحد الأشكال المنتشرة لأزمات الطعام بين الفتيات، فهو عبارة عن خلل في صورة الجسم، أو اضطراب في الصورة العامة للجسم، حيث يري الشخص المصاب أنه زائد بالوزن، وهو في الحقيقة عكس ذلك، الأمر الذي يتسبب فى الكثير من المشكلات الصحية بسبب الامتناع عن تناول الطعام.

الشره العصبي.. الأكل بجنون

يعتبر اضطراب "الشره العصبي" أحد أشكال اضطرابات الطعام، وهو يتمثل فى حدوث نوبات من "الفجع"، حيث يحدث للشخص نوبات تجعله يأكل بشراهة كبيرة، وبكميات أكبر من طاقة معدته، بالإضافة إلى تناول أطعمة ليس لها تداخل مع بعضها كتناول قطعة لحم عقب تناول قطعة من الحلوى.

وفى هذا النوع، يتناول الشخص المصاب كميات كبيرة، وفى نفس الوقت يريد التخلص من الطعام الذى تناوله، ما يدفع المصاب إلى استرجاعه من خلال وضع إصبعه فى فمه، أو ممارسة التمارين الرياضية المرهقة، ويشكل ذلك خطرًا على الصحة العامة على المدى القصير.