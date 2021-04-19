الإثنين 19 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

التذاكر من 550 إلى 1000 جنيه

هشام عباس يحيي ليلة رمضانية على مسرح «كايرو شو» الجمعة المقبلة

المطرب هشام عباس
المطرب هشام عباس

يستعد النجم هشام عباس لإحياء حفل غنائي يوم الجمعة المقبل 23 إبريل في ليلة رمضانية داخل خيمة “ليالي رمضان” والمقام على مسرح كايرو شو بكايرو فيستيفال مول بالتجمع الخامس.

 

وتبدأ تذاكر الحفل من 550 جنيها مصريا وحتى 1000 جنيها مصريا، على أن تبدأ أجواء الخيمة الرمضانية في تمام الساعة التاسعة مساء.

 

ومن المقرر أن يقدم  المطرب هشام عباس خلال الحفل عدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها:  "حبيبي ده"، و"فينه"، و"يتربى في عزو"، و"زمان وأنا صغير"، و"يا ليلة"،" وأنا أعمل إيه"،" وقول عليا مجنون"، و"ما كانش ذنبي"، و"طول ما أنت بخير"، و"عمال يحكيلي عنها"، و"مين اللي جوه في قلبي"، و"حلال عليك"، و"يا راميني في الغرام"، و"حالة حب".

 

آخر أعمال هشام عباس الفنية

 

وكان المطرب هشام عباس قد طرخ مؤخرا احدث أغنياته بعنوان " معاه" وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وعدد من المنصات الإلكترونية.

 

ويعود النجم هشام عباس بأغنية “معاه” إلى اللون الرومانسي العاطفى والتي عبر فيها عن حالة خاصة من الوفاء والإخلاص فى الحب.

 

صناع أغنية معاه لهشام عباس

 

وتعاون في الأغنية مع الشاعر كيرو راجى، والملحن معتز امين، والموزع الموسيقى سيرجيو.

 

وتقول كلمات الأغنية:

 

معاه عرفت قيمة الدنيا ديا .. شوفت الجنة قصاد عينيا معاه

ايام ياما ضاعت منى سايبها .. عشتها من غير ما حسبها ايام

قصادى شايفه حلم قصادى لمسه .. ايده كده عادى لا ده مش معقول

سنين وانا بارسمله صوره فى بالى .. كنت بحبه لكن فى خيالى سنين

وخلاص زى ما اكون مكتوبلى نصيبى .. يوم ما قابله يبقى حبيبى خلاص

 

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