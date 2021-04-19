مقترح بإنشاء مرصد لمتابعة قضايا الاقتصاد الزراعي

رجال الأعمال تطالب بإنشاء معمل بالتعاون مع كلية الزراعة بجامعة عين شمس

اقترحت جوزيت لطف الله، عضو لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، على الجهات المعنية بالشأن ضرورة إنشاء مرصد لمتابعة قضايا الاقتصاد الزراعي لضمان وصول كل التحديات التي تواجه القطاع إلى متخذي القرار.

كما اقترحت لطف الله على كلية الزراعة بجامعة عين شمس ومراكز البحوث المختلفة، ضرورة إيجاد آلية لعرض الأبحاث الجاري تنفيذها بالكلية على أعضاء جمعية رجال الاعمال المصريين، بحيث يمكن الاستفادة منها في أفكار يمكن تطبيقها بدلاً من الاستعانة بخبراء من الخارج.

مقترح بتوفير مزارع رجال لإجراء البحوث والتجارب

ومن جانبه؛ أشار المهندس وليد عبد الرشيد، عضو جمعية رجال الاعمال المصريين، إلى أولوية إنشاء معمل بالتعاون مع كلية الزراعة بجامعة عين شمس، مع الاقتراح بتوفير المزارع الخاصة بأعضاء الجمعية لإجراء البحوث والتجارب من خلالها، مؤكدًا على مدى أهمية البحوث لاستنباط وتطوير سلالات جديدة يمكن أن توفر في استهلاك المياه أو سلاسات تستطيع تحمل ملوحة المياه.

كما أكد على ضرورة الاهتمام بالتقنيات الحديثة في قطاع الزراعة والعمل على تطويرها داخل مصر بدلاً من الاحتياج للابحاث الخارجية.

جدير بالذكر أن لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال المصريين وقعت بروتوكول تعاون مع كلية الزراعة بجامعة عين شمس للعمل علي النهوض بقطاع الزراعة في مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن كلية الزراعة بجامعة عين شمس لديها نخبة متميزة من أساتذة الري والمبيدات، ويمكن الاستعانة بخبراتهم والاعتماد عليهم في تطوير القطاع الزراعي، مشيراً إلى وجود عدد كبير من الدراسات والأبحاث بالكلية حول المبيدات والمتبقيات.

وأشارت لجنة الزراعة بالجمعية، إلى أنه من الممكن الاستعانة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنظمات الاتحاد الأوروبي في مشاريع الملوحة والتربة للنهوض بالقطاع الزراعي خلال الفترة المقبلة.