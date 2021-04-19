إشارة تردد قناة on time sports 3 العارضة مباراة الأهلي والزمالك

تردد قناة أون تايم سبورت 3

تصدر تردد قناة on time sports 3 العارضة مباراة الأهلي والزمالك في كرة اليد، محركات البحث من جانب عشاق الساحرة المستديرة، لمتابعة مباراة الأهلى والزمالك اليوم، حيث تنقل القناة جميع المباريات بشكل حصري، ومجانًا، حيث لم يتم تشفيرها، وتعتبر من القنوات التي عليها إقبال شديد من الجمهور حيث تتمتع بنسبة مشاهدة مرتفعة خلال الفترة الماضية.

تردد قناة on time sports 3 العارضة مباراة الأهلي والزمالك في كرة اليد



ترتفع نسبة البحث خلال هذه الساعات على تردد القناة، حيث يمكن متابعة مباراة الأهلى والزمالك على قناة أون تايم سبورت الجديد، حيث تم تغيير ترددات جميع القنوات الفضائية مع بداية العام الميلادي الجديد على القمر الصناعي نايل سات، ويستطيع المشاهد متابعة القناة عبر التردد التالي: 12303، الاستقطاب: أفقي، الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 5/6، التشفير: مفتوح.



تردد قناة أون تايم سبورت 1 و2 الجديد



ويمكن للمشاهد والمتابع متابعة قناتى أون تايم سبورت 1 و2 ، على القمر الصناعي النايل سات، من خلال التردد التالي : 10853، الاستقطاب: أفقي، معامل التصحيح: 5/6، معامل الترميز: 27500، الدرجة: 7.3 غربً.

معلومات عن قناة أون تايم سبورت 3

تعتبر قناة أون تايم سبورت 3 الفضائية، هي قناة رياضية مجانية، يتم بثها عبر القمر الصناعى النايل سات، وعرب سات، بشكل مجاني على مدار الـ24 ساعة، وتقوم القناة هذه الفترة بتغطية مباريات كأس العالم لكرة اليد، وكرة القدم، وتقدم عددًا من البرامج الرياضية التي تناقش الوضع الكوري الحالي.



وتم تأسيس القناة في عام 2018، ومنذ هذا التوقيت ترتفع نسبة المشاهدة بها، وتتقدم يوميا بعد يوم حتى أصبحت من أهم القنوات الرياضية الموجودة في الوطن العربي.





ضبط تردد On Time Sport HD 3



وبعد معرفة تردد قناة on time sports 3 العارضة مباراة الأهلي والزمالك في كرة اليد، يستطيع المواطن ضبط قناة On Time Sport HD 3، حيث يبحث عن قائمة في الريسيفر، ويكتب التردد، واسم القناة، ويقوم بالضغط على كلمة ضبط، وبكذلك يكون قد قام بتحميل القناة على الريسيفر.

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