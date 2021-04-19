بعد عرض 6 حلقات

استطاعت الفنانة ياسمين عبدالعزيز أن تحقق نجاحًا كبيرًا بمسلسلها الدرامي الجديد «اللي مالوش كبير» والذي تخوض به السباق الرمضاني الجاري، وبعد عرض 6 حلقات، ياسمين عبدالعزيز تتصدر تريند محرك البحث العالمي جوجل بمسلسل «اللي مالوش كبير».

ياسمين عبدالعزيز تتصدر التريند بمسلسل «اللي مالوش كبير»

وحققت الحلقة السادسة من مسلسل «اللي مالوش كبير» التي عرضت أمس على قناة سي بي سي نجاحًا كبيرًا، خاصة وأنها شهدت مزيجًا بين الكوميديا بسبب ظهور الفنانة إيمان السيد بشخصية مفاتن، وما بين الإثارة والتشويق بسبب اتفاق زوج "غزل" مع خصيم "الخديوي" لخطفها وقتلها.

يعرض مسلسل «اللي مالوش كبير» الجديد عبر قناة سي بي سي بصورة حصرية، حيث أصبحت القناة هي العارضة لمسلسلات ياسمين للسنة الثالثة على التوالي، وكان آخرها مسلسل ونحب تاني ليه رمضان الماضي.



مواعيد عرض مسلسل «اللي مالوش كبير»



وأعلنت قناة سي بي سي العامة عن موعد عرض المسلسل الجديد، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً والساعة العاشرة وفقًا للجدول الذي سيتم التوافق عليه بشكل نهائي، على أن يعرض العمل بعدها بساعتين على شاشة سي بي سي دراما.



قصة مسلسل «اللي مالوش كبير»

وتدور أحداث مسلسل «اللي مالوش كبير» حول فتاة تدعى"غزل" من الطبقة المتوسطة التي تضطرهم الظروف للزواج من رجل ثري يكبرها بسنوات كثيرة ولكن سرعان ما تحاول التخلص منه وتدخل في علاقة عاطفية مع أحد الشباب الذي يحاول مساعدتها في مشكلاتها.



فريق عمل مسلسل «اللي مالوش كبير»

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب ياسمين عبدالعزيز كل من النجوم أحمد العوضي، وخالد الصاوي، وعايدة رياض، ودينا فؤاد، وأحمد صادق، وأحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد، والمسلسل من سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، ومن إخراج مصطفى فكري، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.