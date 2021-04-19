وزير استثمار جنوب السودان لـ"الدستور": نعيش في استقرار.. ونسعى لاستكمال تنفيذ بنود اتفاق السلام (حوار)

قال الدكتور ضيو مطوك، وزير الاستثمار بدولة جنوب السودان، إن بلاده تعيش الآن فترة استقرار وأمان وتعمل على تنفيذ كل بنود اتفاق السلام خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من مجالات الاستثمار الواعدة في بلاده وتحتاج إلى المستثمريين المصريين.



وأضاف «مطوك» في حوار مع "الدستور"، أن نصف القيادات الموجودة في الحكومة الجنوب سودانية الآن من خريجي الجامعات المصرية، مشددا على أن دولة الجنوب تعاني من نقص الغذاء رغم وجود كل مقومات الزراعة، وهو ما يؤكد الحاجة للتجربة المصرية في هذا المجال.

وإلى نص الحوار..



ما هو حجم الاستثمار والتبادل التجاري بين مصر وجنوب السودان؟

حجم الاستثمارات بين البلدين متدني جدا، ونحن نسعى كوزارة الاستثمار لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين مصر من أكثر الدول التي لها علاقات وروابط وثيقة بدولة الجنوب، ولكن بعض الظروف الأمنية التي مر بها الجنوب بعد الاستقلال لم تتح للقطاع الاقتصادي أن ينهض بالحجم المطلوب، والآن نعمل على خلق فرص مع مصر، وجلب الاستثمارات المصرية لجنوب السودان.

ما هي أهم المشروعات والقطاعات التي تعطيها الدولة أولوية لأي مستثمر في الجنوب بعد السلام؟

الأولوية الآن في ثلاثة قطاعات، أولها الزراعي وهو قطاع كبير نتعاون مع كثير من الدول منها مصر، وهذا الأسبوع سيشهد زيارة وزير الزراعة المصري لجنوب السودان وزيارة عدد من الولايات التي لديهم مشروعات زراعية هناك، كولاية شمال بحر الغزال وهو قطاع هام جدًا ويحتاج إلى مصر بوجود مكثف، وكذلك قطاع التعدين وهو قطاع كبير، ولكنه عانى من الإهمال خلال الفترة السابقة، ويوجد تعدين عشوائي لدرجة كبيرة، ونحن الآن نعيد ترتيب العمل في هذا القطاع من حيث القوانين، ومن حيث مراجعة الأماكن والهياكل لتتماشي مع ظروف الدوله الحالية.

كذلك قطاع آخر هام وهو السياحة، فجنوب السودان من الدول الشهيرة بالحدائق الدولية ويوجد به أكثر من ٧ حدائق دولية، و١٣ حديقة محلية، ويضم أكبر هجرة بالنسبة للحيوانات في إفريقيا، ونحن الدولة الأولى، ولكن نتيجة للحروب الماضية ما استطعنا الاستثمار في هذا المجال، لكن نحن الآن نسعي لتقوية البنية التحتية سواء المطارات أو الطرق الداخلية أو الفنادق.

و أيضا هناك استثمارات في قطاعات أخرى، كالطاقة والبترول والثروة الحيوانية والسمكية والتعليم والصحة لانتعاش الاقتصاد ككل.

الدكتور ضيو مطوك

ماذا عن قوانين الاستثمار وحوافز الاستثمار للتشجيع لضخ استثمار في دولة الجنوب؟

قانون الاستثمار في دولة جنوب الاستثمار جاذب للغاية، لكن هناك معوقات وتعارض مع بعض الوحدات الاستثمارية الأخرى، فنحن لدينا الآن ١٤ قانونًا يحتاج لإعادة النظر والتعديل، لتتماشى مع قانون الاستثمار، وبدأنا اتصالات مع الوحدات الأخرى من خلال لجنة مراجعة القوانين لتعديل القوانين.

ما هي المشروعات المصرية المتواجدة حاليًا والخطة المستقبلية بين البلدين في الاستثمار؟

مصر تعمل في بعض القطاعات لرفع قدرات التعليم، فالقاهرة تعطي سنويًا منحًا للتعليم في بعض من الجامعات المصرية، وهو مشروع بدأ منذ أكثر من ٤٠ عامًا واستمر حتى الآن، فكثير من القيادات الموجودة الآن في الحكومة أكثر من النصف تقريبًا من خريجي الجامعات المصرية ونشكر مصر عليها.

وكذلك مصر دخلت في الاستثمار في مجال الصحة، فيوجد العيادة المصرية من أكثر العيادات تميزًا في جوبا، فمصر متطورة في مجال الطب ووجودها في هذا المجال لا بد أن يمتد إلى ولايات أخرى.



وتهتم مصر حاليًا أيضا بمجال الزراعة في للجنوب، فهو أهم قطاع ومصر لديها خبرة في هذا المجال، فالجنوب يعاني نقص الغذاء رغم وجود كل مقومات الزراعة، فلدينا ١٢ مليون هكتار جاهزة للزراعة، ولدينا المياه المطرية 9 أشهر في العام ولدينا النيل وأفرعه منتشرة في كل مدينة في جنوب السودان، ولدينا تربة خصبة جدًا تصلح لزراعة كل المحاصيل، لكن ينقصنا فقط التكنولوجيا ونحتاج إلى التجربة المصرية.

الدكتور ضيو مطوك





هل ستكون هناك انتخابات العام المقبل وهل ستسكمل الفترة الانتقالية دون صراعات وبسلام ؟

نشكر الله أننا الآن نعيش فترة استقرار وأمان ويتم تنفيذ اتفاق السلام ولدينا عدد من الإجراءات حتى الآن نسعى لتنفيذها مثل اندماج القوات لم تكتمل وصناعة الدستور ويفترض عودة اللاجئين والنازحين إلى أماكنهم حتي يستطيعوا المشاركة في العملية الانتخابية، فهذه أشياء ستتم في الفترة الانتقالية قبل الانتخابات.

والانتخابات هدف هام بالنسبة للاستقرار، وبالتالي قيادة في البلاد سواء كان الرئيس أو شركائه في حكومة الوحدة الوطنية الآن يعملون لإنجاز المهام والدخول في انتخابات، وكذلك هناك فصائل لم تنضم لاتفاق السلام حتي الآن، والحكومة لديها خطة لإدخال هذه الفصائل للسلام.

وهناك فصيل تومس شيريلو وفصيل بجان أموم وفصيل بول مالونج، خارج العملية السلمية، وهناك حوار الآن تقوم به حكومة الوحدة الوطنية لإدخالها في السلام ثم انتخابات شاملة.

بعيدًا عن الاستثمار، تعمل سيادتكم كسكرتير لجنة الوساطة السلام في السودان ماذا عن اللجنة؟

هي لجنة يشرف عليها رئيس الجمهورية ويرأسها المستشار توت قلواك، مستشار رئيس دولة جنوب السودان لشئون الأمن، وأنا سكرتير اللجنة، والمهام هي إنجاز الاستقرار في السودان وإدخال كافة المجموعات العسكرية والغير عسكرية للسلام في المرحلة الأولى.

ووقعنا سلامًا تحت اسم سلام جوبا وشارك في توقيع سلام جوبا أكثر من 13 تنظيما مسلحًا وغير مسلح ويبقي تنظيم عبد العزيز آدم الحلو وتنظيم بعد الواحد، لم يوقعا على الاتفاق.

ونسعي للانضمام لاتفاق يتم تنفيذه بموجبه تمت إعادة تشكيل الحكومة في السودان وتم إضافة 3 أعضاء للمجلس السيادي، وإضافة ٧ وزراء لقوى المعارضة السابقة، وسيتم تعيين الولاة في الولايات، ويتم تعيين المجلس التشريعي حسب النسب للإعلان الدستوري، وأيضا هناك ترتيب لإدخال القوات لمعسكرات التدريب وإعادة دمج هذه القوات واللجنة تحولت إلى لجنة ضامنين، وتشاركنا في هذه اللجنة الإمارات وتشاد والأمم المتحدة، وسنقوم بزيارة الخرطوم للإشراف على فيلم بعض الموسسات والمساعدة في إدخال القوات في المعسكرات.

كيف تحول الصراع بين الشمال والجنوب الذي امتد لأكثر من ٢٠ عامًا إلى السعي للسلام بين البلدين؟ و ما هي علاقة الشمال والجنوب الآن؟ وهل سيتم فتح الحدود بينهما؟

نحن شعب واحد في البلدين ونحن رضينا للتعايش سويا، والبلدغن يواصلان السلام والمصلحة تتطلب الاستقرار، وهذه تعود للرئيسين سلفاكير ميارديت وعبد الفتاح البرهان، بأنه ليس هناك سبيل سوى التعاون للاستقرار، وكدولة جنوب السودان شاكرين حكومة الشمال التي ساهمت في استقرار للجنوب، ونحن قمنا بهذا الواجب للاستقرار السودان.

نحن ننظر إلى مرحلة ما بعد التقارب والعلاقات للتعاون ومشروعات مشتركة بين البلدين ونتمنى أن نشهد في القريب العاجل افتتاح كل المعابر بين البلدين والتجارة في الحدود، ونحن كوزارة استثمار نضع ذلك كهدف أول، لأننا نتشارك مع السودان في أطول حدود في إفريقيا، بأكثر من ٢٠٠٠ كيلو متر، ونتشارك في الموارد كالبترول الموجود في الحدود بين البلدين، وهناك تداخل قبلي قوي جدًا كالقبائل الرعوية التي تدخل الجنوب وتقضي فترات طويلة في الجنوب المسيرية والرزيقات، ونحن محتاجين تقنين العلاقة لمصلحه الشعب بين البلدين.