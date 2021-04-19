إبراهيم الحكمي: الجمهور المصري «تأشيرة النجاح».. وأعشق ياسمين عبد العزيز

أشار الفنان إبراهيم الحكمي إلى أنه يعتز بتواجده في في الأعمال الرمضانية المميزة، لافتا الي انه لديه حظ كبير للاشتراك مع نجوم لهم شعبيتهم في مصر والوطن العربي، واخرهم مشاركه النجمة ياسمين عبد العزيز في مسلسلها الرمضاني الجديد "اللي مالوش كبير"، والذي سعد كثيرا بالمشاركة فيه من خلال التتر هذا العام.

وقال الحكمي، إن اكثر ما اسعده هذا العام هو مشاركة الشاعر الكبير ايمن بهجت قمر والذي وصفه بالشخص الحساس الذي يستطيع الوصول لقلبك بسهوله من خلال معاني اغانيه، كما عبر عن سعادته بالاشتراك مع الملحن الكبير وليد سعد لإخراج هذه الأغنية بأفضل شكل ممكن، مؤكدا ان فريق عمل الاغنيه اخرجها بهذا الشكل الجيد الذي وصل للجمهور وحقق ردود افعال إيجابيه للغاية.

وأكد الحكمي انه محظوظ لكون جمهوره في مصر يتزايد ويتسع من العام للعام، مشيرا الي ان الجمهور المصري يستطيع ان يعطيك تأشيره النجاح بسهوله طالما وصلت لقلبه، وهو ما شعر به بعد طرح اغنيه تتر المسلسل بوقت سريع، معبرا عن اعتزازه بكافه المشاركين في العمل والذين اعطوه الفرصه للوصول لهذا النجاح.

واختتم الحكمي، انا من عشاق ياسمين عبد العزيز فهي ممثله ناجحه ولديها جماهيريه كبيرة، وانا من محبي اعمالها الهادفه والمميزة للغايه ومن متابعي اعمالها بشكل خاص.

مسلسل “اللي مالوش كبير” من بطوله ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي وخالد الصاوي وهو من تأليف عمرو محمود ياسين واخراج مصطفى فكري.

اغنيه مسلسل اللي مالوش كبير لابراهيم الحكمي تقول كلماتها..

"البيوت مرايات شوف مين بتطلعوا واسالوا عالذكريات، تلاقيها بتوجعه… واللي مالوش كبير الحب يغيره، واللي بيختار غلط سكوته يدمره، البيوت مرايات شوف مين بتطلعوا واسالوا عالذكريات، تلاقيها بتوجعه… واللي مالوش كبير الحب يغيره، واللي بيختار غلط سكوته يدمره، بيخونك اكتر حد انت فاكره ما بيخونش، والاغرب لما تلاقي امان من حد ما بيطمنش، واللي في الوش حبايب علي بعض بيغدروا".

والعمل يتم تصويره هذه الفترة ما بين عده لوكيشانات داخليه وخارحيه لينتهي تصويره في منتصف شهر رمضان.