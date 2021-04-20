الثلاثاء 20 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

طالب بالثانوية يتصدر الترتيب العالمي للاتحاد الدولي لألعاب القوى

الطالب عمر
الطالب عمر

احتفت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بالطالب عمر خالد، بعدما تصدر الترتيب العالمي للاتحاد الدولى لألعاب القوى فى سباق 110 أمتار.

واعتلى عمر خالد بالصف الثالث الثانوي بمدرسة مجمع الملك فهد الرسمية لغات التابعة لإدارة غرب مدينة نصر، قمة الترتيب  العالمي للاتحاد الدولى لألعاب القوى فى سباق 110 حواجز بزمن 1356 ثانية كأفضل توقيت عالمي لعام 2021 تحت 20 سنة.

تدريبات مستمرة 

 

يقول تامر رفيق خليل، مدرب الطالب، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن التدريبات كانت في المركز الرياضي لتدريب المنتخبات في المعادي مساءًا، أما صباحا كان في المركز الرياضي بالعباسية، ثلاثة أيام في الأسبوع.

وأضاف، أن التمرين في رمضان يكون مرة واحدة من الثامنة مساءا حتى الحادية عشر مساءًا، مؤكدا أنه سعيد بالفوز وأن الطالب اجتهد حتى وصل لهذه المرتبة، مشيرا إلى أنه يحتاج دعم وزارة الشباب والرياضة حاليًا.

 

الطالب سعيد بالفوز 

 

فيما عبر الطالب عمر عن سعادته بالفوز، مؤكدا أنه يحاول التوفيق بين المذاكرة والتدريب على قدر المستطاع، مؤكدا أنه سيستمر في التدريبات حتى يتأهل إلى مسابقات أكثر.

وتقدم محمد عطية، وكيل أول الوزارة مدير مديرية التعليم بالقاهرة، بالتهنئة والشكر لأسرة المدرسة والتربية الرياضية بالقاهرة والبطل وأسرته على التفوق والتميز الرياضي والمجهود المبذول في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وصولا إلى هذا الإنجاز الكبير.

وحث  مدير المديرية الطالب “عمر” على  الاستمرار والمحافظة على هذا المستوى العالمي رافعا راية مصر عاليا.

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