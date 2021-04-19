الإثنين 19 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

غدًا.. وزيرة الثقافة تفتتح معرض فيصل التاسع للكتاب المخفض

هيئة الكتاب
هيئة الكتاب

تفتتح وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، غدا الثلاثاء، معرض فيصل التاسع للكتاب المخفض، والذي تستمر فعالياته حتى 30 من شهر إبريل الجاري، وذلك بأرض الهيئة المصرية العامة للكتاب بشارع فيصل بمنطقة الطالبية التابعة لمحافظة الجيزة وذلك في تمام التاسعة مساءً.

وكانت هيئة الكتاب قد أعلنت عن فتح باب الحجز للناشرين الراغبين في المشاركة بمعرض فيصل الرمضاني التاسع للكتاب خلال الفترة من 31 مارس الماضي وحتى 4 أبريل، بعد إلغائه العام الماضي نتيجة جائحة كورونا، التي تسببت في إلغاء وإرجاء عدد كبير من المعارض والمتاحف الفنية بجميع أنحاء العالم.

كما ستقام العديد من الفعاليات بمشاركة العديد من الفرق الاستعراضية والعديد من الحفلات التي تحرص الهيئة على تواجدها في كل معرض لبث الروح في جنبات معرض الكتاب، إضافة إلى أن المعرض يشبه أمسية رمضانية ممتدة لمدة عشرة أيام، وذلك بمشاركة العديد من دور النشر المصرية.

 يشارك في معرض فيصل الرمضاني التاسع للكتاب كل من سور الأزبكية وقطاعات وزارة الثقافة، وعدد من دور النشر الخاصة، بإصدارات لا يتخطى سعر الكتاب فيها 20 جنيها.

يتم تطبيق فكرة جديدة لأول مرة في معرض فيصل الرمضاني التاسع للكتاب وهي "كتاب ستوك"، ويقصد بها أن جميع الكتب والمؤلفات التي سيتم عرضها تكون قد صدرت قبل عام 2016.

يأتي معرض فيصل للكتاب في دورته التاسعة في شهر رمضان المعظم وذلك في إطار احياء عدد من المعارض التي توقف بعضها مسبقا بسبب جائحة كورونا، وكان قد أقيم معرض الاسكندرية ومعرض زايد للكتاب وأثبتا نجاحهما وتعامل الدولة المصرية مع الجائحة،وهو الامر الذي شجع على إقامة معارض الكتاب بما فيها معرض القاهرة الدولي والذي ستنطلق فعالياته في 30 من شهر يونيو المقبل.

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