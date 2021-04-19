الإثنين 19 أبريل 2021
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د. محمد الباز
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محمد العسيري

محافظات

حملات لتحصين الطيور من الأمراض الوبائية في كفر الشيخ

دواجن
دواجن

شهدت قرى كفر الشيخ، الإثنين، حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية المختلفة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.

وقال محافظ كفر الشيخ إن حملات تحصين الطيور مستمرة بالقرى والمراكز، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، مؤكداً تحصين 27560 طائرًا ضد الأمراض الوبائية، و6000 طائر بلقاح إنفلونزا الطيور فضلاً عن تطهير 8 أسواق، و17 رياشة، ومعاينة 5 مزارع، وسحب 42 عينة ما قبل البيع، بالإضافة إلى استخراج 11 تصريح نقل طيور، بإجمالي 13000 طائر، وعمليات التقصي النشط بـ 10 منازل، وسحب 20 عينة، موجهاً الشكر لمدير عام الطب البيطري بالمحافظة والمسئولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية، مؤكداً على استمرار رش وتطهير جميع الإدارات البيطرية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.

أضاف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفرالشيخ، أنه مازالت حملات التقصي النشط للأمراض الوبائية مستمرة، بالإضافة إلى أعمال التحصين، والتسجيل، والترقيم، والندوات الإرشادية عن مرض الجلد العقدي، وجدري الأغنام، وتربية كتاكيت عمر يوم واحد، وذلك حفاظاً على الثروة الحيوانية. ‏ ‏

وقال عبداللاه، إن عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة على مستوى المحافظة مستمرة، كما يتم تطهير الأكمنة بشكل يومي ورش السيارات المارة بالأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة، مؤكداً أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يتابع بشكل يومي، الحملات التموينية على الأسواق لضبط المخالفين من التجار، وضبط اللحوم والدواجن غير الصالحة.

أخبار كفر الشيخ دواجن بيطري تحصين توجيهات

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