السفارات السورية تفتح أبوابها للراغبين في المشاركة بالانتخابات

فتحت السفارات السورية، اليوم، في عدد من الدول أبواب التسجيل للسوريين الراغبين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وفقا لأحكام قانون الانتخابات العامة لعام 2014 وتعديلاته.

وأفادت السفارة السورية في أبو ظبي في إعلان لها بأنه تحضيرا للانتخابات الرئاسية المرتقبة تقوم السفارة السورية في أبو ظبي والقنصلية العامة في دبي بتحضير القوائم الانتخابية للمواطنين السوريين المقيمين والموجودين في دولة الإمارات.

كما طلبت السفارة من المواطنين السوريين الراغبين بالمشاركة بالانتخاب ممن أتموا سن الثامنة عشرة من العمر أو تجاوزوها بتاريخ الانتخاب تسجيل أسمائهم وذلك قبل تاريخ الـ 25 من الشهر الجارى.

وفى لبنان وموسكو، نشرت السفارات السورية استمارة التسجيل في القوائم الانتخابية داعيتين المواطنين السوريين الراغبين بممارسة حقهم الانتخابي إلى تسجيل أسمائهم عبر البريد الإلكتروني أو الحضور شخصيا إلى السفارة.

ودعت السفارة السورية في بيلاروس السوريين الراغبين بالمشاركة بحقهم الدستوري في انتخابات رئاسة الجمهورية إلى تسجيل أسمائهم لدى السفارة، لافتى إلى أنها قامت بإعداد القوائم الانتخابية للمواطنين السوريين الذين تغطيهم السفارة في دول أوكرانيا وليتوانيا ولاتفيا واستونيا.

كما دعت السفارات السورية في عدد من دول العالم المواطنين السوريين إلى تسجيل أسمائهم لديها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وفى وقت سابق من اليوم، صرح رئيس ​مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ، بأن المجلس تبلغ من قبل المحكمة الدستورية العليا بتقديم كل من عبدالله سلوم عبدالله ومحمد فراس ياسين رجوح طلب ترشح إلى منصب ​رئيس الجمهورية.

وقدم محمد فراس ياسين رجوح طلب ترشحه لمنصب ​رئاسة الجمهورية​ للمرة الثانية اما عبدالله سلوم عبدالله فهو شغل منصب وزير ​الدولة​ لشئون مجلس الشعب سابقًا وانتخب عضو مجلس الشعب ‏بالدور التشريعي الثامن بين عامي 2003 و2007 وفي الدور التشريعي الأول بين عامي 2012 و2016 وهو عضو في حزب الوحدويين الاشتراكيين وشغل عدة مناصب فيه، منها أمين فرع ​ريف دمشق​ للحزب وعضو المكتب السياسي فيه.

يذكر أن صباغ أعلن خلال جلسة استثنائية للمجلس أمس الأحد، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية اعتباراً من اليوم الاثنين، داعيا الراغبين بالترشح إلى تقديم طلبات الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا خلال مدة 10 أيام تنتهي بنهاية الدوام فى 28 من الشهر الجارى وحدد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية للسوريين في الخارج يوم الـ 20 من مايو المقبل وللمواطنين السوريين في الداخل يوم الـ 26 من الشهر نفسه.